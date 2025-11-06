Carlos Stornelli en exclusivo con A24: "Avanzamos en el descubrimiento de la verdad"

El fiscal federal Carlos Stornelli destacó hoy que "hemos logrado llegar a este día" por el inicio del juicio conocido como los Cuadernos de las coimas y afirmó que gracias al trabajo de la Justicia "avanzamos en el descubrimiento de la verdad".
El fiscal federal destacó que el proceso ante el Tribunal Oral Federal N°7 representa “la determinación de la culpabilidad o la inocencia” de los acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner. Además, denunció amenazas.
El fiscal federal Carlos Stornelli destacó hoy que "hemos logrado llegar a este día" por el inicio del juicio conocido como los Cuadernos de las coimas y afirmó que gracias al trabajo de la Justicia "avanzamos en el descubrimiento de la verdad".
En diálogo con Ignacio Ortelli en A24, Stornelli se refirió al proceso judicial que el Tribunal Oral Federal N°7 empezó a evaluar hoy. El fiscal de la causa, remarcó que en ella "está en juego la determinación de la culpabilidad o la inocencia de las personas que están sometidas a juicio", entre ellas, la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto con otros 86 funcionarios y empresarios.
"Hemos logrado llegar a este día", celebró y valoró "haber sorteado todos los planteos, todos los inconvenientes, todas las cosas sucias a lo que nos tienen acostumbrados estas personas".
Al respecto, destacó: "Nosotros avanzamos en el descubrimiento de la verdad" y afirmó: "No actúo y no he actuado jamás políticamente".
El fiscal ponderó la declaración de Víctor Manzanares, excontador del matrimonio Kirchner, a la que reivindicó como una "audiencia histórica". En esos cuatro días seguidos, contó ante la justicia "cómo se lavaba" y "quiénes intervenían", reveló Stornelli.
"Una persona del riñón de ellos que nos brindaba su confesión", analizó sobre Manzanares a quien le atribuyó tener una "memoria prodigiosa". "Él tenía una arrepentimiento personal espiritual", destacó y precisó que "estuvo un año meditando" sobre si declarar o no.
"La gente de confianza llevaba el dinero a Gobierno", indicó Stornelli y dio los nombres de los funcionarios Ricardo Jaime y José López. "Todos los días llegaban bolsos a la Casa Rosada", agregó. Sobre ambos , amplió que el "funcionario del riñón corría más riesgo".
"Ninguna confesión me pareció inverosímil", evaluó Stornelli.
"Viví años bajo amenazas, indirectas, oblicuas. Sufrí acoso, persecuciones, me inventaron causas, denuncias, con colaboración de jueces militantes. Fabricaron cuestiones inexistentes. Usaron el rostro de las hijas menores de mi esposa", lamentó y añadió que había "gente que me seguía, que me acosaba, gente que me esperaba en los aeropuertos, con guardias en la puerta de mi casa, con un artefacto explosivo vacío en la casa de mi hijo".
Sobre su familia, agregó que "padecen más ellos que yo". "Es mi trabajo, a mí me gusta, lo volvería hacer. Es un daño colateral que la familia sufre por algo que no eligió", analizó.
Sobre el cierre, le envió un "consejo" al senador Eduardo de Pedro, de quien dijo no conocer su nombre: "Yo le sugeriría que guarde un poco más de silencio, todos sabemos quién es quién", lanzó.