Carlos Stornelli en exclusivo con A24: "Avanzamos en el descubrimiento de la verdad"

La declaración de Víctor Manzanares

El fiscal ponderó la declaración de Víctor Manzanares, excontador del matrimonio Kirchner, a la que reivindicó como una "audiencia histórica". En esos cuatro días seguidos, contó ante la justicia "cómo se lavaba" y "quiénes intervenían", reveló Stornelli.

"Una persona del riñón de ellos que nos brindaba su confesión", analizó sobre Manzanares a quien le atribuyó tener una "memoria prodigiosa". "Él tenía una arrepentimiento personal espiritual", destacó y precisó que "estuvo un año meditando" sobre si declarar o no.

"La gente de confianza llevaba el dinero a Gobierno", indicó Stornelli y dio los nombres de los funcionarios Ricardo Jaime y José López. "Todos los días llegaban bolsos a la Casa Rosada", agregó. Sobre ambos , amplió que el "funcionario del riñón corría más riesgo".

"Ninguna confesión me pareció inverosímil", evaluó Stornelli.

Denuncia de amenaza

"Viví años bajo amenazas, indirectas, oblicuas. Sufrí acoso, persecuciones, me inventaron causas, denuncias, con colaboración de jueces militantes. Fabricaron cuestiones inexistentes. Usaron el rostro de las hijas menores de mi esposa", lamentó y añadió que había "gente que me seguía, que me acosaba, gente que me esperaba en los aeropuertos, con guardias en la puerta de mi casa, con un artefacto explosivo vacío en la casa de mi hijo".

Sobre su familia, agregó que "padecen más ellos que yo". "Es mi trabajo, a mí me gusta, lo volvería hacer. Es un daño colateral que la familia sufre por algo que no eligió", analizó.

El mensaje a Eduardo 'Wado' de Pedro

Sobre el cierre, le envió un "consejo" al senador Eduardo de Pedro, de quien dijo no conocer su nombre: "Yo le sugeriría que guarde un poco más de silencio, todos sabemos quién es quién", lanzó.