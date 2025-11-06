En vivo Radio La Red
Política
Manuel Adorni
gobernadores
Gobierno

Manuel Adorni habló desde su nuevo rol en A24: "Hay consensos con los gobernadores"

El flamante jefe de Gabinete destacó la presencia de Milei en EEUU y volvió a cuestionar al kirchnerismo: “Tiraron piedras porque sabían que el plan económico funciona”, indicó.

Manuel Adorni habló desde su nuevo rol. 

Manuel Adorni, desde su nuevo rol de Jefe de Gabinete habló del viaje de Javier Milei a EEUU: “Le criticaban que viajaba, pero ganó consenso y eso da sus frutos”, en tanto, también subrayó que “hay consenso con los gobernadores” y lamentó el juicio de la causa Cuadernos contra Cristina Kirchner. “Es lamentable para una sociedad que una es mandataria termine así”.

Leé también Adorni y Francos se reunieron en Casa Rosada: despedida de funcionarios salientes y traspaso de la gestión
Transición en el Gabinete de Milei: Manuel Adorni y Guillermo Francos se reunieron en Casa Rosada. Foto: Presidencia

En A24, Adorni indicó que el kirchnerismo “atrasó medio siglo” y destacó que “la corrupción mata”. Además, opinó: “Todo el sistema político tiene que discutir la velocidad de las cosas, no puede ser que el juicio llegue 20 años después y demostrar que el que las hace las tiene que pagar”.

Sabíamos que íbamos a tener meses complejos antes de las elecciones de octubre porque el kirchnerismo sabe que el plan económico funciona y por eso tiraron piedras legislativas”, indicó el jefe de Gabinete, y agregó: “El presidente quiere llevar a la Argentina que sea una potencia libre, al contrario del kirchnerismo y es lamentable ver a Cristina Kirchner que termine en un juicio por corrupción”.

Sobre la disertación de Milei en Miami, EEUU, el jefe de los ministros indicó: “Es espectacular, tiene un magnetismo particular”.

Me pareció injusto el X de Mauricio Macri, porque siempre en privado había hablado bien de mí. Sobre la gestión, lo invitó para contarle lo que he hecho, pero me ha parecido más injusto con el presidente Milei, porque si nos basamos en la experiencia él tampoco la tenía y Cristina Kirchner sí la tenía, en definitiva, por eso me pareció muy injusto, pero no me dolió”, comentó Adorni sobre el ex mandatario.

La reunión con los gobernadores y la búsqueda de consensos

En cuanto al cambio de Milei antes de las elecciones legislativas nacionales, Adorni destacó: “Yo estuve en la reunión con los gobernadores y el planteo del presidente fue bien tomado, hubo un consenso general sobre la modernización laboral, al igual que con el tema de la seguridad”.

La modernización laboral va a terminar pasando, es falso que le van a sacar derecho al trabajador”, defendió el funcionario y comentó: “Hay un cambio de época en todos los sectores y estamos comprendiendo que hay leyes obsoletas. También en el cambio fiscal, estamos alienados con los gobernadores”.

En tanto, Adorni aclaró: “Hay consensos y es difícil que la vieja política tenga lugar. Patricia Bullrich tomará las negociaciones en el Senado y Martín Menem en Diputados para poder avanzar en las reformas para que los argentinos puedan crecer, estamos hablando para llegar a un país más normal”.

