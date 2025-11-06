Manuel Adorni habló desde su nuevo rol en A24: "Hay consensos con los gobernadores"

“Me pareció injusto el X de Mauricio Macri, porque siempre en privado había hablado bien de mí. Sobre la gestión, lo invitó para contarle lo que he hecho, pero me ha parecido más injusto con el presidente Milei, porque si nos basamos en la experiencia él tampoco la tenía y Cristina Kirchner sí la tenía, en definitiva, por eso me pareció muy injusto, pero no me dolió”, comentó Adorni sobre el ex mandatario.

La reunión con los gobernadores y la búsqueda de consensos

En cuanto al cambio de Milei antes de las elecciones legislativas nacionales, Adorni destacó: “Yo estuve en la reunión con los gobernadores y el planteo del presidente fue bien tomado, hubo un consenso general sobre la modernización laboral, al igual que con el tema de la seguridad”.

“La modernización laboral va a terminar pasando, es falso que le van a sacar derecho al trabajador”, defendió el funcionario y comentó: “Hay un cambio de época en todos los sectores y estamos comprendiendo que hay leyes obsoletas. También en el cambio fiscal, estamos alienados con los gobernadores”.

Embed

En tanto, Adorni aclaró: “Hay consensos y es difícil que la vieja política tenga lugar. Patricia Bullrich tomará las negociaciones en el Senado y Martín Menem en Diputados para poder avanzar en las reformas para que los argentinos puedan crecer, estamos hablando para llegar a un país más normal”.