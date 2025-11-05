Se supo de qué vive Ámbar de Benedictis, la hija de 22 años de Juana Viale

ambar

Lejos del ruido porteño, Ámbar eligió pasar unos días de retiro en la playa, rodeada de amigos, naturaleza y pintura. En las imágenes que compartió, se la vio disfrutando de cenas saludables, tardes frente al mar y noches de poesía bajo el cielo pastel del atardecer.

Su arte digital, inspirado en los colores del océano y los tonos del atardecer, mezcla trazos suaves y texturas bohemias. “Por eso estoy segura que estuve ahí, lamiendo la crème du ciel, gozando en rojo y batik”, escribió la joven artista, demostrando su costado más introspectivo.

Aunque nació rodeada de cámaras, Ámbar no busca ser figura del espectáculo. En cambio, se posiciona como una de las influencers más observadas del universo teen argentino. Con un estilo que fusiona lo bohemio y artístico, marca tendencia con camisas celestes, jeans clásicos y tops batik. Cada look parece salido de una película indie, combinando naturalidad con sofisticación minimalista.

“Ámbar heredó la elegancia de Mirtha, el estilo libre de Juana y la sensibilidad de una artista”, señalan sus seguidores, fascinados por su autenticidad.

Además, suele participar de eventos de moda y arte junto a su madre, pero siempre manteniendo su perfil bajo. En cada aparición pública, deja una huella estética sin buscar el foco mediático.

Ámbar pertenece a una de las familias más emblemáticas del espectáculo argentino. Sin embargo, su elección personal fue clara: crear sin exposición.

Mientras su bis abuela Marcela Tinayre lidera programas de TV y su madre conduce el clásico de los almuerzos, ella encuentra su voz en el arte plástico, la escritura y la fotografía.

Su entorno la describe como “reservada, sensible y muy espiritual”. Sus obras, compartidas en redes, muestran una estética minimalista, entre lo romántico y lo surreal, donde la naturaleza y los sentimientos son protagonistas.

En tiempos donde muchos hijos de celebridades buscan fama inmediata, Ámbar se convierte en un símbolo de autenticidad. No vive de las cámaras, sino de su arte, su poesía y sus colaboraciones creativas. Entre el mar, los colores pasteles y las palabras, encontró su propio lenguaje.