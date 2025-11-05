Las nuevas revelaciones sobre los jubilados desaparecidos en Chubut refuerzan la teoría más extrema

Las autoridades confirmaron que la compra de dólares que se había mencionado públicamente estaba vinculada a una venta realizada tiempo atrás, y que si bien no existían plazos fijos de grandes montos, se encontró dinero en efectivo en su vivienda, lo que descarta la teoría de una desaparición vinculada directamente a una estafa o un robo planificado.

Una hipótesis que preocupa cada vez más

Aunque la investigación continúa abierta y sin descartarse líneas, los indicios refuerzan la hipótesis más preocupante: que algo grave les sucedió a los jubilados. La camioneta fue encontrada sin rastros concluyentes y hasta el momento no surgieron datos concretos que permitan determinar si la pareja se perdió, sufrió un accidente no detectado o si fue víctima de un delito.

La falta de señales, movimientos, testigos o comunicaciones posteriores profundiza el desconcierto entre los familiares y los equipos de búsqueda.

Vuelven a incorporar a Kali, el perro que detecta restos humanos

En las últimas horas, se confirmó que la Unidad Nº32 de Bomberos de Trelew se sumará nuevamente a los operativos, junto con Kali, un perro de la Brigada K9 especializado en la detección de restos humanos. La movilización se realizó a pedido de la Policía del Chubut y la División Búsqueda de Personas, con el objetivo de reforzar los rastrillajes en zonas rurales y de difícil acceso.

Kali ya había intervenido a fines de octubre, en coordinación con Roco, otro perro de la brigada K9 que se especializa en búsqueda general. Sin embargo, los resultados en ese momento tampoco permitieron localizar a la pareja.

perros

La decisión de volver a convocar a la brigada canina se da en un contexto de alta tensión emocional y un marcado silencio de rastros, lo que mantiene en alerta tanto a los investigadores como a la comunidad de la región, que acompaña activamente la búsqueda.

“Hasta el momento, no hay pistas nuevas que nos permitan orientar la investigación hacia un punto específico”, señalaron desde el equipo de rescate.