La sorpresiva reacción de Mica Tinelli en medio del feroz conflicto familiar: "Es una falta de respeto"

Ante el revuelo que se generó por el gran número de periodistas que intentaban hablar con ella, Mica tuvo que dejar el móvil. "Te quiero Yani, pero me tengo que ir", cerró.

¿Qué mensaje le dedicó Cande Tinelli a Paula Robles y Guillermina Valdés?

A esta altura, no hay dudas de que el conflicto familiar de los Tinelli trasciende las amenazas que recibió Juanita. Ese episodio fue solo el punto de partida para que los integrantes del clan comenzaran a exponer sus diferencias y los rencores que venían acumulando desde hace años.

Paula Robles fue la primera en sorprender al compartir una serie de reflexiones sobre el egoísmo, mencionando a su hija menor en medio de la disputa que mantiene con Marcelo Tinelli. Luego apareció Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria, quien lanzó fuertes críticas hacia Juanita, acusándola de “querer copiar” a sus hermanas y de sentirles envidia.

Si bien Aquino luego intentó bajar el tono y retractarse, la polémica ya estaba instalada. En las últimas horas, surgió un nuevo frente que involucra a Cande Tinelli, quien decidió comentar una publicación que su madre le había dedicado a Marcelo. En ese mensaje, Aquino dejaba muy mal paradas a Paula Robles y Guillermina Valdés, las otras exparejas del conductor.

La joven no dudó en respaldar públicamente a su madre y escribió: “La única ex que no se quedó con nada y, aun así, lo sigue apoyando. Sos única, mamá”. Con esa frase, Candelaria Tinelli agregó un nuevo condimento a la interna familiar al introducir el tema del dinero, un asunto que hasta el momento pocos se habían animado a mencionar abiertamente.