La sorpresiva reacción de Mica Tinelli en medio del feroz conflicto familiar: "Es una falta de respeto"

Días atrás, Juanita Tinelli publicó un contundente descargo en sus redes sociales y salió a la luz un tremendo conflicto en el clan Tinelli. Este jueves, en uan nota con Sálvese quien pueda (América TV), Mica se metió en el tema.
En una nota con Sálvese quien pueda, Cande Tinelli se refirió al enorme revuelo que se generó por el posteo de su hermana Juanita.
Aunque se tenía que ir para participar de un evento de su marca de ropa, la hja del animador frenó unos minutos para dialogar con Yanian Latorre y sorprendió con su reacción ya que siempre se caracterizó por mantenerse ajena a cualquier tema polémico sobre su familia.
"Mica, ¿cómo estás? Solo quiero hacerte una pregunta. Saber cómo estás y si te empezaste a enojar por todo lo que hablaron de tu padre", le planteó la conductora. "Sí, me parece una falta de respeto y un hostigamiento que no me parece justo para nadie", manifestó Mica.
"¿Hablaste con Juana?", retrucó Yanina. "Está bien. Estamos tratando de estar bien entre todos en la familia", sumó la joven, notablemente movilizada por el escándalo que se generó tras el posteo de Juanita.
Ante el revuelo que se generó por el gran número de periodistas que intentaban hablar con ella, Mica tuvo que dejar el móvil. "Te quiero Yani, pero me tengo que ir", cerró.
A esta altura, no hay dudas de que el conflicto familiar de los Tinelli trasciende las amenazas que recibió Juanita. Ese episodio fue solo el punto de partida para que los integrantes del clan comenzaran a exponer sus diferencias y los rencores que venían acumulando desde hace años.
Paula Robles fue la primera en sorprender al compartir una serie de reflexiones sobre el egoísmo, mencionando a su hija menor en medio de la disputa que mantiene con Marcelo Tinelli. Luego apareció Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria, quien lanzó fuertes críticas hacia Juanita, acusándola de “querer copiar” a sus hermanas y de sentirles envidia.
Si bien Aquino luego intentó bajar el tono y retractarse, la polémica ya estaba instalada. En las últimas horas, surgió un nuevo frente que involucra a Cande Tinelli, quien decidió comentar una publicación que su madre le había dedicado a Marcelo. En ese mensaje, Aquino dejaba muy mal paradas a Paula Robles y Guillermina Valdés, las otras exparejas del conductor.
La joven no dudó en respaldar públicamente a su madre y escribió: “La única ex que no se quedó con nada y, aun así, lo sigue apoyando. Sos única, mamá”. Con esa frase, Candelaria Tinelli agregó un nuevo condimento a la interna familiar al introducir el tema del dinero, un asunto que hasta el momento pocos se habían animado a mencionar abiertamente.