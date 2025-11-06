Mica Tinelli sorprendió con un mensaje a su hermana Cande en medio de la tensión familiar: "Le pegabas a..."

Cumpleaños de Cande Tinelli 1

Cumpleaños de Cande Tinelli 2

Cumpleaños de Cande Tinelli 3

A pesar de que no parece ser el contexto ideal para grandes festejos, los saludos y muestras de cariño se hicieron presentes. Familiares, amigos y seguidores inundaron las redes con mensajes, intentando acompañarla en un día que, sin dudas, tiene un sabor distinto.

Qué dijo Cande Tinelli

A esta altura, el conflicto familiar de los Tinelli parece haber tomado una dimensión mucho mayor de lo que muchos imaginaban. Lo que comenzó con la denuncia de Juanita Tinelli por presuntas amenazas terminó destapando viejas heridas y tensiones que se mantenían bajo la superficie desde hace años.

En medio del revuelo, Paula Robles fue una de las primeras en dejar señales públicas de su postura, compartiendo en redes una serie de reflexiones sobre el egoísmo, en las que mencionó a su hija menor. Poco después, Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria, encendió la polémica al lanzar fuertes declaraciones contra Juanita, acusándola de “querer copiar” a sus hermanas y de tenerles envidia.

Aunque luego Aquino intentó bajar la intensidad y aclarar sus dichos, la interna ya estaba desatada. En ese clima de tensión, Cande Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena al reaccionar ante una publicación de su madre dirigida a Marcelo. En ese mensaje, Aquino apuntaba contra Paula Robles y Guillermina Valdés, dejando en evidencia viejas rivalidades.

La joven no dudó en apoyar públicamente a su madre y escribió: “La única ex que no se quedó con nada y, aun así, lo sigue apoyando. Sos única, mamá”. Con esta frase, Lele sumó un nuevo capítulo al escándalo familiar, al poner sobre la mesa un tema sensible: el dinero y las diferencias entre las exparejas del conductor.