Mica Tinelli sorprendió con un mensaje a su hermana Cande en medio de la tensión familiar: "Le pegabas a..."
Mientras la interna que atraviesa la familia crece, Mica Tinelli llamó la atención con un mensaje dirigido a su hermana, Cande, por su cumpleaños.
6 nov 2025, 20:02
Esta vez no pasó nada, y el posteo reflejó el inmenso amor que se tienen. Resulta que Mica Tinelli utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje de cumpleaños a su hermana Candelaria, en medio de los días más convulsionados que atraviesa la familia Tinelli.
Este 6 de noviembre, Cande -más conocida como Lele- celebró sus 35 años. Indudablemente este cumpleaños llega en un momento particular para la familia, marcada por tensiones, declaraciones cruzadas y la reciente denuncia de su hermana Juanita Tinelli por presuntas amenazas. Sumado a la deudas que tendría Marcelo Tinelli.
"Feliz cumpleaños a mi persona favorita. Mi otra mitad, Candelaria Tinelli. Te amo infinitamente", escribió Mica en su cuenta de Instagram, y subió una imagen de ambas, pequeñas, sobre la cama de sus padres. "Tu felicidad va a ser siempre la mía", agregó la hija mayor, con otra foto de su infancia.
La respuesta de la cumpleañera no tardó en llegar: "Lo que te amo no tiene sentido. (Aunque ojo que mamá ayer me contó que le pegabas a la panza cuando yo estaba dentro)".
A pesar de que no parece ser el contexto ideal para grandes festejos, los saludos y muestras de cariño se hicieron presentes. Familiares, amigos y seguidores inundaron las redes con mensajes, intentando acompañarla en un día que, sin dudas, tiene un sabor distinto.
Qué dijo Cande Tinelli
A esta altura, el conflicto familiar de los Tinelli parece haber tomado una dimensión mucho mayor de lo que muchos imaginaban. Lo que comenzó con la denuncia de Juanita Tinelli por presuntas amenazas terminó destapando viejas heridas y tensiones que se mantenían bajo la superficie desde hace años.
En medio del revuelo, Paula Robles fue una de las primeras en dejar señales públicas de su postura, compartiendo en redes una serie de reflexiones sobre el egoísmo, en las que mencionó a su hija menor. Poco después, Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria, encendió la polémica al lanzar fuertes declaraciones contra Juanita, acusándola de “querer copiar” a sus hermanas y de tenerles envidia.
Aunque luego Aquino intentó bajar la intensidad y aclarar sus dichos, la interna ya estaba desatada. En ese clima de tensión, Cande Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena al reaccionar ante una publicación de su madre dirigida a Marcelo. En ese mensaje, Aquino apuntaba contra Paula Robles y Guillermina Valdés, dejando en evidencia viejas rivalidades.
La joven no dudó en apoyar públicamente a su madre y escribió: “La única ex que no se quedó con nada y, aun así, lo sigue apoyando. Sos única, mamá”. Con esta frase, Lele sumó un nuevo capítulo al escándalo familiar, al poner sobre la mesa un tema sensible: el dinero y las diferencias entre las exparejas del conductor.