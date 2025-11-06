Los nombres detrás de la Causa Cuadernos y cuatro claves para entender el caso

A partir de esto se generaron los primeros operativos judiciales y detenciones, marcando el inicio de una de las investigaciones de corrupción más relevantes de los últimos años.

Cristina Fernández de Kirchner pj.JPG

Quiénes llegan a juicio

En la etapa de juicio oral, la causa cuenta con 87 imputados: 22 exfuncionarios públicos y 65 empresarios.

Entre los exintegrantes del gobierno kirchnerista figuran Cristina Fernández de Kirchner y varios de los principales funcionarios del Ministerio de Planificación Federal durante su gestión y la de Néstor Kirchner: Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, José López y Rafael Llorens, entre otros.

También fueron procesados Claudio Uberti, Germán Nivello, Sandro Férgola, Nelson Periotti, Nelson Lazarte, y José María Olazagasti, además del propio Oscar Centeno y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

En el sector privado aparecen varios de los principales nombres de la construcción argentina: Ángelo Calcaterra (IECSA), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Gabriel Romero (Hidrovía SA) y Carlos Wagner (Esuco SA y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción).

También están involucrados empresarios cercanos al kirchnerismo, como Cristóbal López y Fabián y Osvaldo De Sousa (Grupo Indalo), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería SA) y Rudy Ulloa (Cumehue SA).

cuadernos-home-desktop.jpg

Los delitos bajo investigación

De acuerdo con la acusación, Cristina Fernández de Kirchner habría actuado como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación ilegal de fondos, mientras que De Vido, Baratta, Jaime, Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens fueron señalados como organizadores del esquema.

El resto de los exfuncionarios está imputado como miembros de la asociación, al igual que varios empresarios, entre ellos Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Oscar Thomas (Yacyretá) y Miguel Aznar (Vialco – Decavial).

De cuánto podrían ser las penas

Según el Código Penal, integrar una asociación ilícita conlleva penas de entre 3 y 10 años de prisión, que se elevan a 5 años como mínimo para quienes ocupan roles de liderazgo u organización.

En la mayoría de los casos, los exfuncionarios enfrentan cargos por cohecho pasivo, mientras que los empresarios fueron acusados de cohecho activo, delitos que prevén penas de 1 a 6 años de prisión.

Actualmente, la expresidenta cumple una condena firme de 6 años de prisión por la causa Vialidad, bajo la modalidad de detención domiciliaria.