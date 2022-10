Carolina Losada denunció que en Rosario se venden bebés y Aníbal Fernández la cruzó en Twitter

Embed

La denuncia de Carolina Losada y un proyecto de ley, ¿criticado?

“Cuando empecé a hablar del tema y presenté el proyecto muchos me criticaron, como diciendo: ‘Mirá lo que habla. Obviamente que no se pueden vender niños’. Sí, se venden. En Rosario, en un barrio, en una equina, estaban vendiendo bebés a 60.000 pesos ¡sí! a 60.000 pesos, como si fueran cosas y no personas”, relató la santafesina.

La denuncia de Losada fue tomada por el ministro Fernández, que le respondió citando una nota periodística desde la red social del parajito: "¿Hizo la denuncia formal ante la Justicia federal de Rosario? Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y contrario a la dignidad humana”.