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Patrimonio en duda

Causa Adorni: el avance de un expediente que acorrala al ex jefe de gabinete y qué busca el informe final sobre su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita inició una serie de medidas destinadas a reconstruir su situación económica y financiera, requiriendo información a distintos organismos públicos y privados.

Facundo Pastor
por Facundo Pastor |
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Elavance de un expediente que acorrala al ex jefe de gabinete. (Foto: Reuters)

El avance de un expediente que acorrala al ex jefe de gabinete. (Foto: Reuters)

La investigación judicial sobre el patrimonio del ex vocero presidencial Manuel Adorni entró en una etapa decisiva. Después de varias semanas de cruces públicos, explicaciones mediáticas y presentaciones de documentación, el expediente avanzó hacia una instancia en la que la Justicia busca determinar si la evolución patrimonial de Adorni puede justificarse con sus ingresos declarados o si existen inconsistencias que ameriten profundizar la pesquisa.

Leé también Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete en medio de la investigación judicial
Manuel Adorni renunció al cargo de Jefe de Gabinete. (Foto: archivo).

El caso comenzó a tomar impulso cuando una denuncia puso bajo la lupa el crecimiento de los bienes de Adorni durante los últimos años. A partir de allí, el fiscal federal Gerardo Pollicita inició una serie de medidas destinadas a reconstruir su situación económica y financiera, requiriendo información a distintos organismos públicos y privados, además de analizar sus declaraciones juradas, movimientos bancarios y registros patrimoniales.

Uno de los elementos que más llamó la atención al equipo de investigadores fue la diferencia entre el patrimonio declarado en distintos períodos y las posteriores rectificaciones realizadas por el propio ex funcionario. En ese contexto, Adorni reconoció públicamente la existencia de dinero que no había sido declarado previamente, argumentando que se trataba de ahorros en efectivo mantenidos fuera del sistema financiero. Esa explicación, lejos de cerrar la discusión, abrió nuevos interrogantes para los investigadores.

Según pudo saber A24.com, la principal duda gira en torno al origen y la trazabilidad de esos fondos. Para la Justicia, no alcanza con admitir la existencia de dinero no declarado. “También resulta indispensable acreditar cuándo fue obtenido, de qué manera se acumuló y si su tenencia resulta compatible con los ingresos percibidos a lo largo de los años. Esa reconstrucción es uno de los ejes centrales de la investigación”, reveló una fuente judicial.

Adorni present&oacute; su renuncia tras meses en la que crecieron las presiones para que dejara el cargo (REUTERS)

Adorni presentó su renuncia tras meses en la que crecieron las presiones para que dejara el cargo (REUTERS)

Otro punto que concentra la atención judicial es la adquisición de un inmueble realizada por Adorni. Los investigadores buscan determinar si el valor de compra, la forma de pago y el origen de los fondos utilizados para concretar la operación se corresponden con la capacidad económica declarada por el ex vocero. Las explicaciones brindadas hasta el momento no terminaron de disipar las dudas de la fiscalía, que continúa reuniendo documentación antes de adoptar nuevas medidas.

En ese marco, Pollicita solicitó los últimos informes patrimoniales disponibles antes de avanzar con una intimación formal. El objetivo es contar con un panorama completo de la evolución económica del ex funcionario y otorgarle la posibilidad de responder, de manera documentada, cada una de las inconsistencias detectadas durante la investigación. Recién después de esa instancia se definirá si las explicaciones resultan suficientes o si corresponde profundizar la causa con nuevas medidas de prueba.

La pesquisa no se limita únicamente a los bienes registrados a nombre de Adorni. También procura reconstruir sus movimientos financieros, el origen de determinados activos y la coherencia entre sus ingresos declarados, sus gastos y el incremento de su patrimonio. En este tipo de investigaciones, los fiscales suelen comparar salarios, operaciones inmobiliarias, cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro elemento que permita establecer si existe correspondencia entre los ingresos legales y los bienes acumulados.

La casa que se hizo a nuevo Adorni en el Country Indio Cu&aacute; Golf Club. (Foto: archivo)

La casa que se hizo a nuevo Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club. (Foto: archivo)

Desde el entorno de Adorni sostienen que no existió ningún delito y que todas las diferencias podrán ser aclaradas con la documentación correspondiente. El ex vocero, por su parte, insiste en que ya brindó explicaciones públicas sobre el origen de los fondos cuestionados y rechaza las sospechas de enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que las declaraciones en los medios no reemplazan la obligación de acreditar documentalmente cada operación. Por ese motivo, la investigación continúa abierta y todavía no existe una conclusión sobre la responsabilidad del ex funcionario. La etapa actual apunta precisamente a verificar si la documentación respalda las explicaciones ofrecidas o si persisten inconsistencias que justifiquen un avance de la causa.

La decisión de Pollicita de esperar los últimos informes antes de intimar formalmente a Adorni refleja que la investigación todavía está en plena recolección de pruebas, aunque las dudas sobre la evolución de su patrimonio siguen sin despejarse. Las próximas respuestas del ex vocero y la documentación que aporte serán determinantes para establecer si las explicaciones alcanzan para cerrar el caso o si la causa judicial avanza hacia una instancia de mayor complejidad.

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