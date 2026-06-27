Causa Adorni: el avance de un expediente que acorrala al ex jefe de gabinete y qué busca el informe final sobre su patrimonio

Adorni presentó su renuncia tras meses en la que crecieron las presiones para que dejara el cargo (REUTERS)

Otro punto que concentra la atención judicial es la adquisición de un inmueble realizada por Adorni. Los investigadores buscan determinar si el valor de compra, la forma de pago y el origen de los fondos utilizados para concretar la operación se corresponden con la capacidad económica declarada por el ex vocero. Las explicaciones brindadas hasta el momento no terminaron de disipar las dudas de la fiscalía, que continúa reuniendo documentación antes de adoptar nuevas medidas.

En ese marco, Pollicita solicitó los últimos informes patrimoniales disponibles antes de avanzar con una intimación formal. El objetivo es contar con un panorama completo de la evolución económica del ex funcionario y otorgarle la posibilidad de responder, de manera documentada, cada una de las inconsistencias detectadas durante la investigación. Recién después de esa instancia se definirá si las explicaciones resultan suficientes o si corresponde profundizar la causa con nuevas medidas de prueba.

La pesquisa no se limita únicamente a los bienes registrados a nombre de Adorni. También procura reconstruir sus movimientos financieros, el origen de determinados activos y la coherencia entre sus ingresos declarados, sus gastos y el incremento de su patrimonio. En este tipo de investigaciones, los fiscales suelen comparar salarios, operaciones inmobiliarias, cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro elemento que permita establecer si existe correspondencia entre los ingresos legales y los bienes acumulados.

La casa que se hizo a nuevo Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club. (Foto: archivo)

Desde el entorno de Adorni sostienen que no existió ningún delito y que todas las diferencias podrán ser aclaradas con la documentación correspondiente. El ex vocero, por su parte, insiste en que ya brindó explicaciones públicas sobre el origen de los fondos cuestionados y rechaza las sospechas de enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que las declaraciones en los medios no reemplazan la obligación de acreditar documentalmente cada operación. Por ese motivo, la investigación continúa abierta y todavía no existe una conclusión sobre la responsabilidad del ex funcionario. La etapa actual apunta precisamente a verificar si la documentación respalda las explicaciones ofrecidas o si persisten inconsistencias que justifiquen un avance de la causa.

La decisión de Pollicita de esperar los últimos informes antes de intimar formalmente a Adorni refleja que la investigación todavía está en plena recolección de pruebas, aunque las dudas sobre la evolución de su patrimonio siguen sin despejarse. Las próximas respuestas del ex vocero y la documentación que aporte serán determinantes para establecer si las explicaciones alcanzan para cerrar el caso o si la causa judicial avanza hacia una instancia de mayor complejidad.