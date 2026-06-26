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Mauricio Macri anticipó que el "PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras"

Durante un acto en Mar del Plata, Mauricio Macri pidió la salida del jefe de Gabinete y anticipó que el PRO votará a favor de su interpelación en el Congreso.

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Mauricio Macri ratificó la postura del PRO sobre el caso Adorni. (Foto: redes sociales Mauricio Macri).

Mauricio Macri ratificó la postura del PRO sobre el caso Adorni. (Foto: redes sociales Mauricio Macri).

El ex presidente Mauricio Macri endureció este viernes sus críticas contra el Gobierno y volvió a reclamar la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al advertir que su continuidad perjudica al oficialismo. Además, confirmó que el PRO respaldará en el Congreso los pedidos para interpelar al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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Durante un acto realizado en Mar del Plata, el líder del PRO sostuvo que el partido acompañará el avance de la oposición en ambas cámaras. “El PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras”, afirmó, y agregó: “Ojalá que no haga falta y no perdamos más tiempo ni energía en esto”.

Luego pidió por la salida de Adorni: “Nadie es más importante que el cambio”, enfatizó.

El fundador del PRO volvi&oacute; a apuntar contra Adorni. (Foto: archivo).

El fundador del PRO volvió a apuntar contra Adorni. (Foto: archivo).

Macri cuestionó la permanencia del funcionario y aseguró que la situación afecta la credibilidad del Gobierno. “Lo que ha sucedido en los últimos meses es todo lo contrario a generar confianza”, manifestó. Luego recordó que había expresado su rechazo cuando Adorni fue designado. “Yo dije que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni”, señaló.

En esa misma línea, insistió en que los cargos públicos deben ocuparse por mérito. “Hay que llegar a los cargos por antecedentes, no por lealtad ciega”. Y, al referirse a las críticas de la oposición, sostuvo: “El kirchnerismo no tiene autoridad moral para hablar de estas cosas”.

Para el expresidente, la permanencia del jefe de Gabinete pone en riesgo el rumbo del Gobierno. “El PRO cree que mantener a Adorni destruye el cambio”, afirmó. “Esto no permite que valoremos los avances económicos que han habido. Perdemos el rumbo, ese ruido hace mucho daño”, agregó.

Pese a los cuestionamientos, Macri ratificó que su partido seguirá respaldando las iniciativas que considere beneficiosas para el país. “Desde el PRO vamos a seguir haciendo algo que es inédito, apoyar para fortalecer el cambio”, expresó.

Las declaraciones reflejan el endurecimiento de la postura del PRO frente a la Casa Rosada. En los últimos días, el partido incrementó sus cuestionamientos por la investigación judicial que involucra a Adorni y volvió a reclamarle al presidente Javier Milei que aparte al funcionario de su cargo.

Al mismo tiempo, Macri continúa recorriendo distintas provincias con el objetivo de fortalecer el posicionamiento del PRO de cara a las elecciones presidenciales de 2027, en una estrategia que busca darle mayor protagonismo al espacio dentro del escenario político nacional.

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