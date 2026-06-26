Mauricio Macri anticipó que el "PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras"

En esa misma línea, insistió en que los cargos públicos deben ocuparse por mérito. “Hay que llegar a los cargos por antecedentes, no por lealtad ciega”. Y, al referirse a las críticas de la oposición, sostuvo: “El kirchnerismo no tiene autoridad moral para hablar de estas cosas”.

Para el expresidente, la permanencia del jefe de Gabinete pone en riesgo el rumbo del Gobierno. “El PRO cree que mantener a Adorni destruye el cambio”, afirmó. “Esto no permite que valoremos los avances económicos que han habido. Perdemos el rumbo, ese ruido hace mucho daño”, agregó.

Pese a los cuestionamientos, Macri ratificó que su partido seguirá respaldando las iniciativas que considere beneficiosas para el país. “Desde el PRO vamos a seguir haciendo algo que es inédito, apoyar para fortalecer el cambio”, expresó.

Las declaraciones reflejan el endurecimiento de la postura del PRO frente a la Casa Rosada. En los últimos días, el partido incrementó sus cuestionamientos por la investigación judicial que involucra a Adorni y volvió a reclamarle al presidente Javier Milei que aparte al funcionario de su cargo.

Al mismo tiempo, Macri continúa recorriendo distintas provincias con el objetivo de fortalecer el posicionamiento del PRO de cara a las elecciones presidenciales de 2027, en una estrategia que busca darle mayor protagonismo al espacio dentro del escenario político nacional.