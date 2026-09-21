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La visita del Papa León XIV: esperan misas multitudinarias y buscan despolitizar la visita

El canciller Pablo Quirno y las autoridades del Episcopado y la Nunciatura Apostólica presentaron la agenda del Sumo Pontífice en la Argentina. Se prevé la movilización de unas 7 millones de personas y analizan decretar feriados en las jornadas de mayor convocatoria.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Pablo Quirno

Pablo Quirno, junto a monseñor Marcelo Colombo, la ministra Monteoliva y el vocero Adrián Ravier (Foto: Presidencia).
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Durante una conferencia de prensa conjunta, el canciller Pablo Quirno, las máximas autoridades del Episcopado y el nuncio apostólico lanzaron un mensaje para despolitizar la visita. "El mensaje del Papa será puramente apostólico", expresó monseñor Marcelo Colombo en declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada y agregó que su objetivo, al elegir la Argentina, Uruguay y Perú, es "evangelizar".

"Nadie va a retar a nadie", destacó monseñor Colombo al ser consultado sobre las polémicas por la política sociales y de discapacidad por la cual la Iglesia fue parte de insistentes reclamos en el país.

Colombo confirmó que la visita de León XIV al presidente Javier Milei en la Casa Rosada, prevista para el domingo 8 de noviembre como una de las primeras actividades del pontífice, será estrictamente "protocolar" y "apostólica". Este mensaje está orientado a despolitizar las actividades del Sumo Pontífice. Según anticipó Colombo, la convocatoria tendrá como lema: "Bienvenidos todos, vayan y anuncien".

Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacaron que se prepara "uno de los operativos de seguridad más importantes realizados en la historia de nuestro país" para recibir al Papa.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló que se tratará de un "evento histórico para millones de argentinos" y afirmó que "desde el Gobierno nacional estamos trabajando sostenidamente para garantizar las condiciones necesarias".

Ravier realizó estas declaraciones al inicio de la conferencia que ofreció en la Casa Rosada junto a Quirno, la ministra Monteoliva, monseñor Marcelo Colombo y el nuncio apostólico en la Argentina en representación de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach.

Wallace Banach expresó el "profundo agradecimiento de la Santa Sede al presidente Javier Milei y al Gobierno, no solo por invitar al papa León XIV al país, sino también por su generosidad y disposición".

"Hemos podido comprobarlo de manera concreta durante las recientes visitas de los organizadores. Y nuestro agradecimiento se extiende a todas las autoridades locales que trabajan arduamente para garantizar el éxito del viaje apostólico", agregó.

El Gobierno analiza decretar feriados durante la visita del Papa

Según pudo saber A24.com de fuentes del Gobierno nacional, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocará esta semana a una nueva reunión de coordinación de la visita del Papa. El objetivo será definir, entre otras cuestiones, la posibilidad de decretar feriados no laborables durante los días de mayor actividad pública del Pontífice.

Entre los eventos previstos se encuentran las multitudinarias misas que realizarán en el Monumento a los Españoles, en Córdoba y en Luján.

El canciller destacó que para el Gobierno, la visita tiene una "significación muy especial" porque es el resultado de un proceso de diálogo y trabajo conjunto con la Santa Sede, iniciado a partir de las invitaciones formuladas oportunamente al Santo Padre por Milei y la Iglesia argentina.

"Desde el comienzo entendimos que esta debía ser, además de la visita de un jefe de Estado, una visita apostólica al pueblo argentino que el Estado tiene la responsabilidad de acompañar y facilitar con pleno respeto por su naturaleza", afirmó Quirno.

El ministro llevó adelante las conversaciones preliminares con el Vaticano y entregó personalmente, el año pasado, la carta de invitación de Milei a León XIV apenas asumió. Desde entonces, continúa concentrando la relación del Gobierno con la Santa Sede.

Quirno agradeció especialmente al Papa León XIV "por haber decidido visitar a la Argentina", así como a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, a la Nunciatura Apostólica y a la Conferencia Episcopal Argentina "por la confianza y la cooperación permanente con nuestros equipos".

Asimismo, resaltó la "disposición de todos los organismos nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires, de las provincias de Buenos Aires y Córdoba y de los municipios que participan de esta organización" por el trabajo articulado con la delegación vaticana y la Iglesia argentina.

"El programa de actividades del Papa refleja la amplitud de la visita", que incluye encuentros institucionales, pastorales, sociales, ecuménicos e interreligiosos del Santo Padre", destacó Quirno.

El canciller ponderó, además, que Aerolíneas Argentinas "tendrá el honor de trasladar a Su Santidad" durante su recorrido por la región. La empresa estatal lo llevará desde Uruguay a Buenos Aires y, al finalizar la visita a la Argentina, lo trasladará hacia Perú, donde culminará la gira regional.

El canciller finalizó señalando que desde el Gobierno "esperamos que la presencia del Santo Padre sea una oportunidad de encuentro para los argentinos y que podamos recibirlo con la hospitalidad y el afecto que caracterizan a nuestro pueblo».

El Vaticano destacó el carácter apostólico de la visita

El representante del Vaticano en Buenos Aires, monseñor Michael Wallace Banach, destacó que las relaciones con la Argentina "ocupan un lugar privilegiado", con una trayectoria de 186 años y destacó que León XIV "viene sí como jefe de Estado, pero viene principalmente como pastor para fortalecer a sus hermanos y hermanas en la fe", afirmó.

"Se estima que desde su elección, seis millones de personas han visto al Papa tan solo en el Vaticano. Quién sabe, quizás más de seis millones de personas vean al papa León en Argentina", agregó.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Visita papal: El Papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre.
  • Organización: El Gobierno y la Iglesia Católica preparan un operativo de seguridad y esperan más de 6 millones de fieles.
  • El Lema de la visita: "Bienvenidos todos, vayan y anuncien...".
Resumen generado por Thinkindot AI
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