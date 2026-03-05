El fiscal del caso AMIA afirmó que hay pruebas contra Hezbollah y pidió avanzar hacia un juicio en ausencia

En ese marco, el fiscal fue categórico al referirse a la autoría del atentado. “Fue Hezbollah el que hizo el atentado”, afirmó, y agregó que la organización actuó bajo directivas del régimen iraní. “Hezbollah es un títere y fue, en definitiva, el autor intelectual y material del atentado”, sostuvo.

El representante del Ministerio Público aclaró además que la acusación no se basa en simples hipótesis, sino en elementos concretos incorporados al expediente. “No se trata de pistas sino de evidencias. De lo contrario, no se llevaría el caso a juicio”, subrayó.

Respecto de los tiempos del proceso judicial, Basso aseguró que la fiscalía está preparada para avanzar a la etapa oral, aunque remarcó que la decisión final depende de los jueces que intervienen en la causa.

Pedido de procesamiento y nuevas imputaciones

En las últimas horas, el fiscal solicitó el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses señalados como responsables del atentado que destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina y dejó 85 muertos y cientos de heridos.

Además, pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, un alto dirigente del régimen iraní que, según la acusación, habría tenido un rol central en la planificación del ataque.

De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, Hejazi integraba el círculo cercano del líder supremo Alí Khamenei y participaba del denominado Comité Vijeh, un organismo en el que se habría analizado el objetivo del atentado y diseñado el plan para llevarlo adelante.

La hipótesis de la investigación indica que, una vez aprobada la operación por las autoridades iraníes, el funcionario fue el encargado de coordinar su ejecución.

Parte de estas conclusiones se apoyan en testimonios recientes de ciudadanos iraníes disidentes que declararon como testigos en Francia ante el fiscal Basso. A partir de esas declaraciones, el representante del Ministerio Público solicitó indagar al nuevo imputado, ordenar su captura internacional y declararlo en rebeldía.

El planteo de la fiscalía ya se encuentra en el Juzgado Federal N.º 6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, quien deberá resolver sobre los pedidos presentados en el expediente.