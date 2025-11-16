Causa ANDIS: el fin de semana clave de Spagnuolo y la incertidumbre judicial ante el pedido de detención

Spagnuolo niega la autenticidad de esas grabaciones. Incluso, su defensa planteó que “podrían estar adulteradas o haber sido generadas con tecnologías de inteligencia artificial”.

Javier y Karina Milei con el exabogado y amigo delpresidente, ahora funcionario removido por el escándalo de las coimas en la ANDIS, Diego Spagnuolo. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) junto al presidente Javier Milei.

La situación procesal del ex funcionario se volvió más crítica cuando, además del pedido de detención, se confirmó su citación a declarar el 19 de noviembre. En total son quince los imputados convocados a indagatoria, entre ellos empresarios y exfuncionarios.

La presión sobre Spagnuolo creció también por factores internos: sus abogados anteriores renunciaron y, en las últimas semanas, se realizaron allanamientos en los que se secuestraron teléfonos y dispositivos electrónicos cuyo contenido ya comenzó a ser analizado por los peritos.

Frente a ese panorama, el fin de semana se convirtió en una instancia decisiva. Según fuentes cercanas al abogado, Spagnuolo pasó estos últimos días evaluando diversos escenarios judiciales. Entre las alternativas analizadas, volvió a cobrar fuerza la posibilidad de convertirse en imputado colaborador.

Esa figura podría permitirle mejorar su situación procesal ofreciendo información relevante para la causa, aunque también implica riesgos: admitir responsabilidad, exponer vínculos sensibles y comprometer a otros actores de peso político y administrativo.

andis La causa que investiga presuntos sobornos, direccionamiento de contrataciones y sobreprecios dentro del organismo.

La dimensión política del caso agrava el cuadro. Spagnuolo había tenido una relación estrecha con la cúpula del gobierno, lo que sumó tensión al escándalo y obligó al Poder Ejecutivo a intervenir la ANDIS y desplazarlo del cargo.

Spagnuolo se encuentra obligado a definir si enfrentará el proceso intentando resistir las acusaciones o si avanzará con la estrategia de brindar colaboración a la Justicia para asegurarse una salida más favorable. Lo que decida no solo marcará su futuro judicial, sino que podría tener repercusiones en el entramado político que rodea a la causa.