Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yañez por la fiesta de Olivos: "Mi hermana Goldy falleció y la vi por televisión"

Ahí Robertito Funes Ugarte dijo: "Le tienen antipatía porque en su momento en la pandemia quienes no pudieron despedir a sus familiares ni salir de sus casas o tenía a la gente enferma".

"Mi hermana gemela falleció en plena pandemia y yo lo vi a través de un canal de televisión, mi querida y amada Goldie. A lo lejos, a través de la televisión la vi, no podía asistir", recordó con mucho dolor Mirtha Legrand.

"Cada uno sufrió a su manera", agregó la animadora. Y le dijo a Yañez: "Ahí te tomó antipatía la gente". Luego, la ex primera dama reconoció su error y pidió perdón, cuestionando también a su ex pareja Alberto Fernández.

"No voy a cansarme jamás de pedirles disculpas a todos los argentinos, sé que no se debió hacer, no fue un brindis que 'organizó mi querida Fabiola', no fue una fiesta y no fue lo que se mostró. Yo no fui la persona que dijo 'yo no estuve presente' y después apareció en una foto. Fue una cena", cerró.

Embed

Cómo era la relación de Mirtha Legrand con su hermana gemela Goldy

La relación entre Mirtha Legrand y su hermana gemela Goldy, Silvia Legrand, era de mucho cariño y unión estrecha a lo largo de sus vidas.

Desde niñas compartieron actividades, como tomar cursos en el teatro municipal y actuar juntas en películas en sus comienzos. A medida que crecieron, se casaron y tuvieron hijos, su amor y vínculo se hicieron aún más profundos.

Aunque Goldie decidió alejarse de los medios, el vínculo entre ambas se mantuvo intacto, asistiendo juntas a eventos y demostrando una relación entrañable y simbiótica.

La muerte de Goldie en mayo de 2020 a los 93 años fue un duro golpe para Mirtha Legrand, cuyo corazón quedó partido en dos, mostrando lo importante que era su hermana en su vida.