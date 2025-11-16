Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yañez por la fiesta de Olivos: "Mi hermana Goldy falleció y la vi por televisión"
La conductora Mirtha Legrand le recordó a Fabiola Yañez cuando falleció su hermana Goldy y ella esaba en la fiesta en Olivos en la pandemia.
El sábado 15 de noviembre Mirtha Legrand recibió en su programa aFabiola Yáñez, Robertito Funes Ugarte, Claudio Savoia y Mariana Arias.
Lo cierto es que uno de los momentos más impactantes de la noche fue la charla de la conductora con la ex mujer del presidente Alberto Fernández cuando la diva le recordó la denominada fiesta de Olivos en plena pandemia cuando ella no pudo despedir a su hermana Goldy, quien tenía 93 años y falleció el 1 mayo de 2020.
"El festejo del cumpleaños, en plena pandemia, ¿lo organizaste vos?", le consultó. Y Fabiola expresó: "No la hice yo. Había personas que estaban trabajando en la Quinta... Gracias que saques el tema".
"Te estoy ayudando para que confieses todo porque la gente tiene de pronto versiones diversas", le marcó la conductora.
Ahí Robertito Funes Ugarte dijo: "Le tienen antipatía porque en su momento en la pandemia quienes no pudieron despedir a sus familiares ni salir de sus casas o tenía a la gente enferma".
"Mi hermana gemela falleció en plena pandemia y yo lo vi a través de un canal de televisión, mi querida y amada Goldie. A lo lejos, a través de la televisión la vi, no podía asistir", recordó con mucho dolor Mirtha Legrand.
"Cada uno sufrió a su manera", agregó la animadora. Y le dijo a Yañez: "Ahí te tomó antipatía la gente". Luego, la ex primera dama reconoció su error y pidió perdón, cuestionando también a su ex pareja Alberto Fernández.
"No voy a cansarme jamás de pedirles disculpas a todos los argentinos, sé que no se debió hacer, no fue un brindis que 'organizó mi querida Fabiola', no fue una fiesta y no fue lo que se mostró. Yo no fui la persona que dijo 'yo no estuve presente' y después apareció en una foto. Fue una cena", cerró.
Cómo era la relación de Mirtha Legrand con su hermana gemela Goldy
La relación entre Mirtha Legrand y su hermana gemela Goldy, Silvia Legrand, era de mucho cariño y unión estrecha a lo largo de sus vidas.
Desde niñas compartieron actividades, como tomar cursos en el teatro municipal y actuar juntas en películas en sus comienzos. A medida que crecieron, se casaron y tuvieron hijos, su amor y vínculo se hicieron aún más profundos.
Aunque Goldie decidió alejarse de los medios, el vínculo entre ambas se mantuvo intacto, asistiendo juntas a eventos y demostrando una relación entrañable y simbiótica.
La muerte de Goldie en mayo de 2020 a los 93 años fue un duro golpe para Mirtha Legrand, cuyo corazón quedó partido en dos, mostrando lo importante que era su hermana en su vida.