El romántico y lujoso regalo de Enzo Fernández a Valentina Cervantes al reencontrarse en Inglaterra: "Así..."

En tanto, la modelo aclaró que su salida de MasterChef Celebrity no tuvo que ver con un pedido especial que le hizo el deportista sino que se debió a la crianza de sus hijos con el ex River para poder ayudarlo debido a su agenda futbolística.

Valentina Cervantes aclaró si se fue de MasterChef Celebrity por Wanda Nara

Valentina Cervantes aclaró los verdaderos motivos de su decisión de irse del programa MasterChef Celebrity (Telefe) y desmintió rotundamente que el escándalo con Wanda Nara y el supuesto mensaje a Enzo Fernández haya tenido algo que ver.

“No fue por eso la salida, nunca sería por eso. No fue real, por lo menos yo no me enteré de nada”, señaló la modelo en su visita a A la Barbarossa (Telefe) referencia a los comentarios que aseguraban que Wanda le habría enviado mensajes privados a su pareja.

En ese sentido, tras aclarar ese rumor que se instaló, comentó que su hija Olivia está escolarizada en Inglaterra y que todo el tiempo que estuvo en la Argentina estuvo bajo el cuidado del futbolista.

"Es verdad que me voy, mi hija Olivia está escolarizada en Inglaterra y estuvo viviendo con su papá sola como un mes. Enzo tiene una agenda muy ocupada y mi nena se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada", precisó la influencer.

“Hablé con Enzo y me dijo que no, eso es lo que sé yo, que no pasó. Pudo haber pasado, pero tengo el ‘no’ seguro”, indicó con humor sobre el rumor del supuesto mensaje de Wanda a él.

Y sobre el final remarcó que no tiene vínculo de cercanía con Wanda Nara ni sintió que tenía que aclarar el tema con ella: “Nunca tuve la necesidad de hablar por privado con ella, nunca me la cruzo. Las hijas de ella se juntan con mi hija, pero Wanda está muy ocupada siempre”.