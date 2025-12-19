La pobreza bajó a 27,5% en el tercer trimestre según una proyección de Capital Humano

"Esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer trimestre de 2024, alcanzando al 54,8%", destacó y reivindicó las "políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía".

También ponderó "las acciones encaradas desde el Ministerio de Capital Humano, centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país", gracias a las cuales, dijo, "la pobreza continúa descendiendo en la Argentina".

Cuánto midió la indigencia

"Asimismo, se estima que la incidencia de la indigencia durante el tercer trimestre de 2025 fue del 5,4%, después de haber registrado un 9,2% hace un año atrás, en el tercer trimestre de 2024", estimó y remarcó que esto "representaría una baja interanual de 3,8 p.p. y confirma la tendencia sostenida a la baja, desde el pico de 20,2% registrado el primer trimestre de 2024".