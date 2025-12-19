La pobreza bajó a 27,5% en el tercer trimestre según una proyección de Capital Humano
La estimación corresponde a una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en base a datos del Indec. La indigencia se colocaría en 5,4%.
El ministro de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informó esta tarde que la pobreza descendió a 27,5% en el tercer trimestre de 2025, en comparación al mismo período del año anterior. Los datos surgen de una proyección realizada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En un comunicado, Capital Humano celebró que la "pobreza sigue disminuyendo en la Argentina" al difundir la proyección del tercer trimestre establecida en 27,5%. "Esto representaría una baja interanual de 10,8 puntos porcentuales con relación al tercer trimestre de 2024, cuando se registró 38,3%", expresó la cartera de Pettovello y agregó que de también implica un recorte de "27,3 puntos porcentuales (p.p.) desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei".
Además, detalló que el estudio del CNCPS se realiza a partir de la proyección del Informe de Distribución del Ingreso, publicado por el Indec este viernes.
El Indec publica la medición oficial sobre la pobreza de forma semestral y en el último registro mostró una incidencia de pobreza de 31,6% para el primer semestre de 2025. El organismo de estadística dará a conocer los datos del segundo semestre de 2025 recién en marco de 2026.
"Esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer trimestre de 2024, alcanzando al 54,8%", destacó y reivindicó las "políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía".
También ponderó "las acciones encaradas desde el Ministerio de Capital Humano, centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país", gracias a las cuales, dijo, "la pobreza continúa descendiendo en la Argentina".
Cuánto midió la indigencia
"Asimismo, se estima que la incidencia de la indigencia durante el tercer trimestre de 2025 fue del 5,4%, después de haber registrado un 9,2% hace un año atrás, en el tercer trimestre de 2024", estimó y remarcó que esto "representaría una baja interanual de 3,8 p.p. y confirma la tendencia sostenida a la baja, desde el pico de 20,2% registrado el primer trimestre de 2024".