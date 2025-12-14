Causa ANDIS: quién es Ornella Calvete, la funcionaria que tenía 700.000 dólares y amenazó a su padre con "karinearle" una comisión

Otra persona de confianza de Calvete sería Patricia Canavesio, a quien presentaba como su asistente. Descubrieron que le encomendaba la preparación de las cotizaciones que la empresa Indecomm S.R.L. presentaban ante la ANDIS, y el reparto de dinero indebido a los proveedores y los funcionarios de la agencia, incluso del ex Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

En cuanto al papel del Director de Prestaciones Médicas de ANDIS, Diego D’Giano es considerado el ejecutor y coordinador de los designios de Miguel Calvete y de Pablo Atchabahian para beneficio de los actos corruptos.

La PIA detalló que D’Giano “en tanto jefe de los auditores médicos, tenía un rol específico dentro del procedimiento de compras implementado por ANDIS”.

La metodología para comprar insumos y medicamentos a través del PACBI implicaba la verificación por Auditoría Médica. Ese ticket de adquisición era aprobado por D’Giano, remitiéndose posteriormente al área de Compras.

Existen pruebas de que D’Giano se reunió varias veces con Miguel Ángel Calvete y el ex Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini: “Las conversaciones entre ellos se prolongan hasta el 8 de octubre de 2025 y se vislumbra del diálogo que mantienen una relación estrecha, además de un intercambio considerable de llamados telefónicos”.

Por otro lado, la justicia determinó que “Diego Martín D’Giano mantenía un fluido contacto con Pablo Atchabahian, apodado como ya se ha mencionado en dictámenes anteriores, como “Voldemort”, y también con Patricio Rama”.

Recordemos que Pablo Atchabahian ocupó el cargo de Daniel Garbellini entre 2018-2019 en la ANDIS y también fue su jefe. En tanto, durante el periodo analizado no formó parte de la planta del organismo, aunque se encontraba vinculado a diversas droguerías y laboratorios, una de las cuales pertenecía a Patricio Rama.

El rol predominante de Ornella Calvete

CALVETE

Los investigadores están convencidos de que detectaron una organización criminal que operaba desde la Agencia Nacional de Discapacidad, de la que fue parte activa la exfuncionaria del Ministerio de Economía, Ornella Calvete, y que se benefició del dinero ilícito obtenido del Estado Nacional.

Existen conversaciones telefónicas con su padre, Miguel Ángel Calvete, en las que mencionan el entramado ilegal desplegado por la organización. Incluso en un pasaje le reclama “si no me atendés me quedo el 3%, no me hagas Karinearte la comisión”.

No obstante, el dato fundamental que tiene la justicia es que “en la casa de Ornella Calvete, se encontraron amplias sumas de divisas que dan cuenta de su conocimiento, participación y aprovechamiento económico de la actividad criminal”.

Según pudo confirmar A24.com, en su domicilio se secuestraron “cerca de 700.000 dólares y 19.190.000 pesos”. Asimismo guardaba la llaves de distintas cajas de seguridad ligadas al grupo empresario de su padre.

Ornella Calvete trabajó como funcionaria pública con el cargo de Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación desde septiembre de 2024 hasta que renunció el mes pasado en medio del escándalo.

Desde su posición presuntamente obtenía información privilegiada sobre importaciones en materia de salud que compartía con su padre para sus múltiples negocios.

El insólito descargo de Spagnuolo

spagnuolo-declaracion-indagatoria

El ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, denunció ante el juez Sebastián Casanello que su condena ya está escrita de antemano. En este aspecto afirmó que el secreto de sumario le juega en contra porque “no es un mero defecto procesal, es la decisión consciente de colocarme en una situación de indefensión. No existe debido proceso cuando la información que debería permitirme defenderme permanece oculta detrás de un velo que sólo beneficia a la acusación”.

A través de un descargo por escrito responsabilizó de todos las maniobras que se investigan Daniel Garbellini, a cargo de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, de quien precisó “ni siquiera fue designado por mí”. Indicó que “pretender que actuaba bajo mis órdenes carece de todo sustento y sólo evidencia el intento de forzar una cadena de mando inexistente”.

Spagnuolo remarcó: “yo no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SIIPFIS. Sencillamente, carecía de competencia funcional para intervenir en esas tareas”.

Asimismo, se quejó de que la imputación se sostiene en conjeturas patrimoniales sin evidencias como dinero en una caja de seguridad, sus supuestas mejoras de vida, y una máquina de contar billetes, que fue secuestrada en uno de sus domicilios durante los allanamientos.

Como aclaración, Spagnuolo expresó que la máquina fue adquirida en mayo de 2022, cuando realizaba tareas en la Asociación Civil Cooperadora del Sistema de Salud Malvinas Argentinas, porque debía contar dinero varias veces por semana a fin de efectuar su depósito en la entidad bancaria.

Por otro lado, rechazó la imputación dentro de la presunta organización delictiva porque de acuerdo a sus palabras ”la inconsistencia se vuelve evidente cuando se afirma que yo, supuesto "jefe y organizador" de una estructura que movía miles de millones, habría recibido apenas cinco millones de pesos”.

Agregó que “esa cifra comparada con los astronómicos dividendos que supuestamente se generarían mediante el entramado de operaciones ilegales en cuya presunta comisión se pretende involucrarme, demuestra el carácter absurdo de la imputación, amén de no existir ni un solo registro, transferencia o constancia financiera que pruebe ese pago. Es un relato armado sobre dichos indirectos.”

Sobre los famosos audios acusó a la fiscalía de omitir la investigación sobre su origen “de manera involuntaria o deliberadamente”. Luego indicó que “se ha podido determinar que los audios fueron editados, manipulados y modificados con IA (queda pendiente la pericia que sugirió la Cámara de Apelaciones), que las notas periodísticas se basaron en esos audios falsos”.