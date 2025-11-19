Causa por coimas en ANDIS: los chats que comprometen a Miguel Ángel Calvete y a su hija

La referencia a “KM” llamó la atención del fiscal. Los investigadores sospechan que las siglas podrían corresponder a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, aunque esa línea aún se evalúa.

En otros tramos del chat, Ornella se muestra pendiente de movimientos policiales en su edificio y del manejo de dinero en efectivo. “¿Indecomm tiene cash blanco? Por si entran acá y me ven con mosca”, consulta ella. “Todo en blanco”, responde su padre.

los-chats-que-complican-a-calvete-y-a-su-hija-foto-ministerio-publico-fiscal-A7ICUSDIFZDU7ABPIDFEZVKR3U Los chats que complican a Calvete y a su hija.

El allanamiento y la renuncia de Ornella Calvete

El 9 de octubre, la Policía allanó el domicilio de Ornella Calvete y halló 700.000 dólares cuya procedencia no pudo justificar. Tras el operativo, la joven —que se desempeñaba como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda— presentó su renuncia inmediata.

Qué viene ahora en la causa ANDIS

Durante esta semana deberán declarar varios de los implicados señalados por el fiscal Picardi. La hipótesis principal mantiene que Calvete funcionaba como pieza central para el direccionamiento de contratos del organismo, mientras que los chats incorporados al expediente se convierten en prueba relevante para determinar responsabilidades penales.

La causa, que se hizo pública en agosto, continúa avanzando y podría sumar nuevas imputaciones a medida que se profundiza el análisis de los mensajes y del dinero incautado.