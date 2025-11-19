Causa por coimas en ANDIS: los chats que comprometen a Miguel Ángel Calvete y a su hija
Como parte del expediente, la Justicia incorporó conversaciones entre el empresario y la ahora ex funcionaria. Para los investigadores, esos mensajes exhiben que Ornella conocía el entramado.
Los chats que comprometen a Miguel Ángel Calvete y a su hija.
La investigación por las presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma nuevos elementos clave. En las últimas horas se conocieron chats privados que complican aún más a Miguel Ángel Calvete, empresario señalado por quedar-se con contratos millonarios, y también a su hija, Ornella Calvete, quien habría tenido un rol activo dentro del presunto esquema de corrupción.
Según el fiscal Franco Picardi, Calvete funcionaba como intermediario entre laboratorios y las autoridades de la ANDIS, especialmente con Diego Spagnuolo, titular del organismo y apuntado como presunto líder de la organización ilícita, y con Daniel María Garbellini, número dos de la Agencia. A través de él se habrían direccionado múltiples contrataciones.
Como parte del expediente, la Justicia incorporó conversaciones entre Calvete y su hija que datan del 10 de septiembre. Para los investigadores, esos mensajes exhiben que Ornella conocía el funcionamiento del entramado de corrupción y hasta manejaba porcentajes vinculados a presuntas coimas.
En uno de los cruces, tras coordinar una reunión con un proveedor, Ornella escribe: “Dale que te compro algo lindo si sale.Algo como una lambo, una granja, lo que quieras”. A lo que Calvete responde: “No hace falta, con el 3% para KM está perfecto”.
La referencia a “KM” llamó la atención del fiscal. Los investigadores sospechan que las siglas podrían corresponder a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, aunque esa línea aún se evalúa.
En otros tramos del chat, Ornella se muestra pendiente de movimientos policiales en su edificio y del manejo de dinero en efectivo. “¿Indecomm tiene cash blanco? Por si entran acá y me ven con mosca”, consulta ella. “Todo en blanco”, responde su padre.
El allanamiento y la renuncia de Ornella Calvete
El 9 de octubre, la Policía allanó el domicilio de Ornella Calvete y halló 700.000 dólares cuya procedencia no pudo justificar. Tras el operativo, la joven —que se desempeñaba como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda— presentó su renuncia inmediata.
Qué viene ahora en la causa ANDIS
Durante esta semana deberán declarar varios de los implicados señalados por el fiscal Picardi. La hipótesis principal mantiene que Calvete funcionaba como pieza central para el direccionamiento de contratos del organismo, mientras que los chats incorporados al expediente se convierten en prueba relevante para determinar responsabilidades penales.
La causa, que se hizo pública en agosto, continúa avanzando y podría sumar nuevas imputaciones a medida que se profundiza el análisis de los mensajes y del dinero incautado.