El Gobierno retomó las negociaciones con gobernadores para destrabar leyes en el Congreso

Otras fuentes cercanas a la mesa política confirmaron que la estrategia del Gobierno seguirá siendo "no parar" durante el Mundial de fútbol y buscar aprobar la mayor cantidad de reformas posibles, con el objetivo de retomar la iniciativa política y dejar atrás el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las internas del Gabinete.

Entre los temas centrales también figuran los más de 70 pliegos de jueces federales que aguardan la aprobación en el Senado. Al respecto, Patricia Bullrich apunta a que sean votados en la próxima sesión del 4 de junio.

Los consejos del FMI

En el último staff report en el que aprobó la marcha del programa económico, el FMI le aconsejó al Gobierno que acelere una reforma tributaria integral, promoviendo la baja de impuestos provinciales, municipales y aumentando la recaudación en Ganancias y monotributistas.

Según el texto del informe del Fondo, es necesaria una nueva modificación al impuesto a las Ganancias, que consistiría en bajar el mínimo no imponible para que más trabajadores en relación de dependencia sean alcanzados en el pago del impuesto.

El FMI aconsejó además otra limitación de los monotributistas, con el objetivo de que se controle la facturación y se recategoricen las escalas. Esto permitiría aumentar la recaudación y sostener el equilibrio fiscal.

En medio ese clima de apoyo, pero con reclamos del FMI para acelerar las reformas, el Gobierno retomó esta semana las reuniones diarias con mandatarios provinciales aliados.

Santilli y la reunión con Jalil y Sáenz

Diego Santilli se reunió con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Foto Min. Interior.

Santilli se reunió primero este miércoles con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que viene apoyando todas las reformas del Gobierno desde 2024. El objetivo de Santilli fue buscar apoyo en el Congreso para la nueva ley de Súper RIGI, ya que Catamarca es considerada una de las principales provincias con potencial minero.

El encuentro tuvo lugar en el marco del Congreso Maizar 2026, donde según informó Santilli desarrollaron "una reunión de trabajo con el objetivo de avanzar en una agenda vinculada al desarrollo productivo, la minería, la logística y la generación de inversiones".

Durante la reunión, "se destacó el potencial estratégico de Catamarca en materia minera y productiva".

Además, se analizó "el crecimiento del sector del litio en la provincia, que cuenta actualmente con tres plantas próximas a inaugurarse y proyecta exportaciones superiores a las 25 mil toneladas, posicionándose como una de las provincias protagonistas del desarrollo minero argentino".

Más tarde, pero ya en la Casa Rosada, Santilli recibió junto a Eduardo Lule Menem (principal coordinador político de Karina Milei) al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Según informó el Gobierno en un breve comunicado, la reunión se produjo "en el marco de los encuentros que el Gobierno nacional viene sosteniendo con mandatarios provinciales para fortalecer el trabajo articulado entre Nación y provincias".

Durante la reunión, los funcionarios nacionales y el mandatario provincial "analizaron distintos ejes de gestión, con el objetivo de consolidar políticas que impulsen el crecimiento federal", agregó el breve comunicado de Santilli.

Mientras tanto, desde el Congreso, el oficialismo avanzaba en la convocatoria a la reunión de las cinco comisiones que tratarán el Súper RIGI y la ley de Lobby en la Cámara de Diputados.

El Ejecutivo apuesta al apoyo de los gobernadores dialoguistas para votar despacho de comisión y llevar los proyectos al recinto la próxima semana, mientras el Senado espera sesionar el próximo 4 de junio.

En cuanto a la Ley de lobby, los bloques provinciales pueden ser decisivos, sobre todo de provincias vinculadas a sectores tecnológicos y energéticos. En la oposición, algunos diputados anticiparon su rechazo al considerar que el esquema favorece a grandes empresarios tecnológicos.

Ministro el interior, Diego Santilli, recibió al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio en Casa Rosada.

Semanas atrás ya habían pasado por la Casa Rosada los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO); de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR); de San Juan, Marcelo Orrego (Partido Federal, ex Juntos por el Cambio); de Jujuy, Carlos Sadir (UCR); y del Chaco, Leandro Zdero (UCR), entre otros.