Política
Cuadernos
Julio De Vido
Audiencia virtual

Causa Cuadernos: rechazaron el pedido que hizo Julio De Vido para recusar a los jueces del tribunal

La deliberación sobre el tema duró casi cuatro horas luego de que el ex ministro presentara el recurso. El tiempo neto de la audiencia fue de casi media hora.

El juicio por la causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado este martes. El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, presentó una recusación contra los jueces del Tribunal Oral Federal N°7. Esto obligó a suspender la audiencia y pasar a un cuarto intermedio que duró casi cuatro horas.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. 

La presentación fue informada al inicio de la jornada por su abogado defensor, Gabriel Palmeiro. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli aseguraron que no estaban al tanto del pedido y dispusieron un receso para analizar el planteo, que fue rechazado tras casi cuatro horas de deliberación.

La audiencia tenía previsto continuar con las declaraciones de varios imputados, entre ellos empresarios y exfuncionarios, que buscan desligarse de las acusaciones de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sin embargo, el planteo de De Vido retrasó el cronograma previsto.

Antes del cuarto intermedio, De Vido dejó definiciones clave. Afirmó que: “Jamás he tenido o requerido servicios de chofer o remisero, porque siempre me moví con la custodia de la Policía Federal”.

También negó cualquier participación en maniobras ilegales: “No participé de ningún tipo de asociación ilícita para perjudicar al Estado ni para beneficiarme”.

Embed

El exministro incluso cuestionó la existencia del dinero presuntamente recaudado: “¿Si ese dinero existió, dónde está? ¿En qué se sostienen esas afirmaciones si nadie reconoció haber entregado ese dinero?”.

Qué sostiene la investigación del caso Cuadernos

Según la acusación, el dinero recolectado era entregado alternativamente en:

  • Uruguay 1306 y Juncal 1411, domicilios de Néstor y Cristina Kirchner.
  • La Residencia de Olivos.
  • La Casa Rosada.

De acuerdo con la fiscalía, parte del dinero era redistribuido a otros funcionarios públicos.

La responsabilidad de Cristina Kirchner estaría respaldada por:

  • Las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
  • Las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti.

Según la acusación, la expresidenta habría sido quien ejerció la jefatura de la organización.

Quiénes están imputados en el juicio

El expediente involucra a figuras clave de la política y del empresariado argentino. Entre los acusados se encuentran:

  • Cristina Fernández de Kirchner
  • José López
  • Roberto Baratta
  • Ricardo Jaime
  • Juan Pablo Schiavi

También está imputado el chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen a la investigación.

Qué declararon los imputados colaboradores

Las últimas jornadas avanzaron con la lectura de testimonios clave. Entre ellos:

  • Claudio Uberti, quien afirmó que “el día que murió Néstor Kirchner había más de US$60 millones en el departamento de Juncal”, aunque aclaró que lo supo por terceros.
  • Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, quien detalló el supuesto mecanismo de recaudación ilegal.
  • Oscar Centeno, que describió el circuito de entrega de bolsos y aseguró que, durante el gobierno de Cristina Kirchner, parte del dinero llegaba a la Quinta de Olivos.

Una causa gigantesca: más de 600 testigos

La magnitud del juicio, con más de 600 testigos previstos, explica la complejidad del proceso. El expediente avanza lentamente y ya motivó reclamos de mayor celeridad.

La Cámara de Casación pidió acelerar los tiempos, y el propio Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, instó al tribunal a “trabajar en verano” si fuera necesario para cumplir los plazos.

