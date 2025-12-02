Causa Cuadernos: rechazaron el pedido que hizo Julio De Vido para recusar a los jueces del tribunal

También negó cualquier participación en maniobras ilegales: “No participé de ningún tipo de asociación ilícita para perjudicar al Estado ni para beneficiarme”.

El exministro incluso cuestionó la existencia del dinero presuntamente recaudado: “¿Si ese dinero existió, dónde está? ¿En qué se sostienen esas afirmaciones si nadie reconoció haber entregado ese dinero?”.

Qué sostiene la investigación del caso Cuadernos

Según la acusación, el dinero recolectado era entregado alternativamente en:

Uruguay 1306 y Juncal 1411, domicilios de Néstor y Cristina Kirchner.

La Residencia de Olivos.

La Casa Rosada.

De acuerdo con la fiscalía, parte del dinero era redistribuido a otros funcionarios públicos.

La responsabilidad de Cristina Kirchner estaría respaldada por:

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

Las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti.

Según la acusación, la expresidenta habría sido quien ejerció la jefatura de la organización.

ENMKHOLRJJGATCLWODEFVIU44U La deliberación sobre el tema duró casi cuatro horas luego de que el ex ministro presentara el recurso.

Quiénes están imputados en el juicio

El expediente involucra a figuras clave de la política y del empresariado argentino. Entre los acusados se encuentran:

Cristina Fernández de Kirchner

José López

Roberto Baratta

Ricardo Jaime

Juan Pablo Schiavi

También está imputado el chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen a la investigación.

Qué declararon los imputados colaboradores

Las últimas jornadas avanzaron con la lectura de testimonios clave. Entre ellos:

Claudio Uberti, quien afirmó que “el día que murió Néstor Kirchner había más de US$60 millones en el departamento de Juncal”, aunque aclaró que lo supo por terceros.

Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, quien detalló el supuesto mecanismo de recaudación ilegal.

Oscar Centeno, que describió el circuito de entrega de bolsos y aseguró que, durante el gobierno de Cristina Kirchner, parte del dinero llegaba a la Quinta de Olivos.

Una causa gigantesca: más de 600 testigos

La magnitud del juicio, con más de 600 testigos previstos, explica la complejidad del proceso. El expediente avanza lentamente y ya motivó reclamos de mayor celeridad.

La Cámara de Casación pidió acelerar los tiempos, y el propio Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, instó al tribunal a “trabajar en verano” si fuera necesario para cumplir los plazos.