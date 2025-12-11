Causa Cuadernos: qué declararon los empresarios arrepentidos y cómo describieron el sistema de coimas

Según su declaración, los ejecutores de estos pedidos eran Julio De Vido, José López, Roberto Baratta y Claudio Uberti, y los pagos eran recibidos por el financista Ernesto Clarens. Las entregas, dijo, rondaban los 100.000 dólares por vez, sumando un total aproximado de 3 millones de dólares.

ernesto-clarens-uno-de-los-imputados-colaboradores-en-la-causa-foto-telam-P54YQB7IJZCIBGKHSI7HXCAKVE Ernesto Clarens, uno de los imputados colaboradores en la causa. (Foto: Télam)

El testimonio de Carlos Wagner: retrasos “inexplicables”

El arrepentido Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que las dádivas que entregó “eran con dinero propio” y que los montos eran difíciles de precisar.

Indicó que, desde 2006, la Dirección Nacional de Vialidad comenzó a retrasar pagos y redeterminaciones de precios, lo que generó una situación financiera insostenible para muchas empresas. Ante esto, algunos contratistas, entre ellos su empresa Esuco, acudieron a Clarens para lograr que se liberaran los fondos.

Los pagos, según Wagner, no guardaban proporción con el monto de los contratos y se mantuvieron hasta 2011, generalmente en pesos.

Qué declaró Ángelo Calcaterra: pagos a Clarens para poder cobrar trabajos atrasados

El empresario Ángelo Calcaterra, otro imputado colaborador, sostuvo que en algunas ocasiones recurrieron a Clarens para destrabar pagos pendientes como contratistas del Estado, entregándole luego una retribución económica.

Aseguró que la situación financiera de su empresa era crítica y que, en una reunión de 2004 con la Cámara del sector, fueron “ninguneados” y se les indicó que solo podrían ser subcontratistas, pese a ser una de las compañías más grandes del rubro. También remarcó que ganaban muy pocas licitaciones en relación con la cantidad de obras a las que se presentaban.

causa-cuadernos-un-empresario-hablo-de-los-aprietes-que-sufrio-durante-el-kirchnerismo-foto-najuan-vargas-BVYRXI2HPRDF7EQMIIIQYNKJZU Causa Cuadernos: un empresario habló de los aprietes que sufrió durante el kirchnerismo.

El rol de Ernesto Clarens: cómo funcionaba “La Camarita”

El financista Ernesto Clarens, señalado como operador clave del sistema, explicó que recibía el dinero, lo cambiaba a dólares y lo entregaba a José López, cobrando una comisión por la diferencia de cambio.

Entre 2011 y 2013, afirmó que los empresarios pactaban con López el pago de deuda atrasada y luego debían abonar un 3% en sus oficinas. Dijo que la deuda de Vialidad era tan alta que López les pedía a las empresas reducir el ritmo de obra para evitar generar más compromisos.

José López: las entregas, los porcentajes y las órdenes políticas

La declaración de José López, leída nuevamente en la audiencia, es una de las más extensas. Entre otros puntos, afirmó:

Que todos los meses armaba un listado de pagos para las empresas constructoras según el presupuesto disponible, bajo indicaciones de Roberto Baratta y Julio De Vido.

para las empresas constructoras según el presupuesto disponible, bajo indicaciones de Que ese listado se entregaba en mano a Cristina Kirchner y a De Vido.

Que la expresidenta definía los montos a cobrar por Austral, CPC, Electroingeniería y JCR, distribuyéndose luego el resto entre las demás firmas.

López también relató una entrega de 8 millones de dólares en 2007 en el domicilio de la calle Uruguay, presuntamente destinada a la campaña electoral. Señaló que fue el propio De Vido quien le explicó el sistema de recaudación y que respondía a órdenes de Néstor Kirchner.

Tras la muerte del expresidente, aseguró que el mecanismo se detuvo temporalmente hasta que en 2011 Cristina Kirchner lo citó y le mostró uno de los cuadernos donde Néstor anotaba los movimientos.

el-abogado-carlos-beraldi-junto-a-su-defendida-la-expresidenta-cristina-kirchner-siguieron-de-manera-virtual-el-juicio-por-la-causa-cuadernos-foto-captura-youtube-poder-judicial-de-la-nacion-WUB77WF3RRFJLM (1) La causa involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los acusados en esta etapa del juicio

La causa involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a Julio De Vido, a José López y a otros exfuncionarios y empresarios, acusados de asociación ilícita, cohecho pasivo y cohecho activo.

Según la acusación del fiscal Carlos Stornelli, esta rama de la investigación surgió como derivación de la causa principal “Cuadernos”, al detectarse presuntos pagos anticipados a funcionarios a través de Clarens, quien habría retenido un porcentaje de las ofertas de obra pública.

También están procesados: