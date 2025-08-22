Causa Vialidad: Casación convocó a una audiencia para definir el decomiso de Cristina Kirchner

El rol de la Sala IV de Casación

La Sala IV, integrada por los jueces Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, recibió el expediente esta semana y fijó la audiencia para septiembre. Tras escuchar a las partes, el tribunal tendrá un plazo de cinco días hábiles para resolver sobre la validez de la actualización del monto.

La expresidenta saluda desde el balcón de su casa, después de que la Corte Supremaconfirmara su condena (REUTERS)

Este trámite judicial se da luego de que, en junio pasado, la Corte Suprema confirmara la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Cómo se originó el monto del decomiso

En el veredicto del 6 de diciembre de 2022, el TOF 2 dispuso el decomiso de bienes y fondos vinculados al delito por más de 84 mil millones de pesos. Se estableció que ese valor debía ser ajustado por organismos técnicos una vez que la condena quedara firme.

Con la intervención del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema, la cifra escaló a casi 685 mil millones de pesos, multiplicando por ocho el monto original. La defensa de la ex presidenta sostiene que la fórmula de actualización carece de sustento técnico suficiente.

Los condenados en la causa Vialidad

Además de la ex presidenta, también recibieron condenas en esta investigación:

José López, ex secretario de Obras Públicas.

Nelson Periotti, ex director de Vialidad Nacional.

Cinco ex funcionarios de la provincia de Santa Cruz.

Todos fueron señalados por su rol en el esquema de adjudicación de obras viales a empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, considerado uno de los mayores casos de corrupción de la obra pública.

Cristina Kirchner saluda a la militancia desde el balcón.

Actualmente, Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario en su departamento de la calle San José 1111, bajo las condiciones impuestas por la sentencia. Aunque la defensa continúa presentando recursos, la condena ya fue confirmada en instancias superiores.

El debate por el decomiso adquiere especial relevancia, ya que no solo apunta a una sanción penal, sino también a la recuperación del dinero público supuestamente desviado durante las gestiones kirchneristas.

El 11 de septiembre será la primera vez que las partes expongan formalmente sus argumentos ante la Casación respecto del monto actualizado. Luego, el tribunal deberá definir si convalida el cálculo del decomiso o si ordena una revisión técnica del procedimiento.