Política
Cristina Fernández de Kirchner
Vialidad
Causa Vialidad

Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner de flexibilizar el uso de la tobillera y el régimen de visitas

De esta manera, quedaron firmes las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal N° 2, ratificadas el 11 de julio.

El reclamo de la defensa para eliminar la Cristina Kirchner tobillera electrónica y flexibilizar el régimen de visitas en su departamento de Recoleta fue rechazado de manera definitiva. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal con el que la expresidenta buscaba llegar a la Corte Suprema.

Cristina y otros condenados no pagaron el decomiso millonario en la Causa Vialidad. (Foto: archivo)

De esta manera, quedaron firmes las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal N° 2, ratificadas el 11 de julio y ahora confirmadas en un fallo emitido este martes.

Los jueces Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña firmaron la resolución mayoritaria. Determinaron que el recurso extraordinario no cumplía con los requisitos de la Ley 48 porque no se dirigía contra una sentencia definitiva ni demostró un perjuicio irreparable que ameritara la intervención de la Corte Suprema.

En su fallo, explicaron que la tobillera electrónica y la obligación de presentar una lista de visitas autorizadas no constituyen restricciones irrazonables, sino medidas razonables dentro del marco de la prisión domiciliaria.

El lugar de detenci&oacute;n de Cristina Kirchner.&nbsp;

El lugar de detención de Cristina Kirchner.

Las condiciones impugnadas por la defensa

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner objetaban dos puntos clave:

  • La lista de visitas autorizadas. Solo pueden ingresar libremente a su domicilio su familia, la custodia policial, médicos tratantes y abogados. El resto de las personas requiere autorización judicial previa.
  • El uso de la tobillera electrónica. El dispositivo, colocado por la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, permite un control permanente de su prisión domiciliaria.

Ambas condiciones ahora quedaron firmes.

Los jueces de la Corte Suprema.&nbsp;

Los jueces de la Corte Suprema.

La postura en disidencia de Borinsky

El juez Mariano Hernán Borinsky, presidente de la Sala IV, votó en disidencia. Para él, el recurso extraordinario sí era admisible y debía habilitar la intervención de la Corte Suprema. Argumentó que la decisión de Casación producía un perjuicio imposible de reparar más adelante y que afectaba derechos constitucionales como la privacidad y la intimidad.

En su voto, Borinsky destacó que la exmandataria ya contaba con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que imponer restricciones adicionales carecía de sustento normativo. También consideró arbitraria la exigencia de autorización judicial para las visitas y cuestionó el uso obligatorio de la tobillera.

Con este rechazo, Cristina Kirchner deberá continuar con el régimen vigente: uso de tobillera electrónica y control estricto de las visitas en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Recoleta. La vía judicial quedó prácticamente cerrada, aunque su defensa podría insistir con nuevos planteos vinculados a la interpretación constitucional.

