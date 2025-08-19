Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner de flexibilizar el uso de la tobillera y el régimen de visitas

cristina-kirchner-denuncio-la-ministra-seguridad-patricia-bullrich-montar-un-operativo-policial-ilegal-madrugada-frente-su-casa-donde-permanece-detenida-foto-nawebp El lugar de detención de Cristina Kirchner.

Las condiciones impugnadas por la defensa

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner objetaban dos puntos clave:

La lista de visitas autorizadas. Solo pueden ingresar libremente a su domicilio su familia, la custodia policial, médicos tratantes y abogados. El resto de las personas requiere autorización judicial previa.

El uso de la tobillera electrónica. El dispositivo, colocado por la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, permite un control permanente de su prisión domiciliaria.

Ambas condiciones ahora quedaron firmes.

TYCMOGNJ4RFNDKQRVBHDPQCLAA Los jueces de la Corte Suprema.

La postura en disidencia de Borinsky

El juez Mariano Hernán Borinsky, presidente de la Sala IV, votó en disidencia. Para él, el recurso extraordinario sí era admisible y debía habilitar la intervención de la Corte Suprema. Argumentó que la decisión de Casación producía un perjuicio imposible de reparar más adelante y que afectaba derechos constitucionales como la privacidad y la intimidad.

En su voto, Borinsky destacó que la exmandataria ya contaba con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que imponer restricciones adicionales carecía de sustento normativo. También consideró arbitraria la exigencia de autorización judicial para las visitas y cuestionó el uso obligatorio de la tobillera.

Con este rechazo, Cristina Kirchner deberá continuar con el régimen vigente: uso de tobillera electrónica y control estricto de las visitas en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Recoleta. La vía judicial quedó prácticamente cerrada, aunque su defensa podría insistir con nuevos planteos vinculados a la interpretación constitucional.