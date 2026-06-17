Piden la indagatoria de José Luis Espert en una causa por presunto lavado de dinero

La relación con Fred Machado

La investigación gira en torno al vínculo entre Espert y Machado, quien respaldó económicamente al dirigente liberal durante su primera candidatura presidencial en 2019.

El empresario estaba siendo investigado por maniobras relacionadas con el narcotráfico y, en mayo de este año, reconoció ante la Justicia de Estados Unidos haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.

jose-luis-espert-fred-machado-avion Machado respaldó económicamente al dirigente liberal durante su primera candidatura presidencial en 2019. (Foto: archivo)

Según surge del expediente, uno de los principales elementos bajo análisis es una transferencia de US$200.000 que Machado realizó a Espert en 2020. La documentación incorporada a la causa indica que ambas partes habían firmado un contrato cuyo monto total ascendía a un millón de dólares.

Las dudas sobre el contrato de consultoría

Tras conocerse la investigación, Espert sostuvo públicamente que los fondos correspondían a un contrato de consultoría destinado a brindar asesoramiento a Machado en una explotación minera en Guatemala.

Espert complicado Espert está impedido de vender propiedades y no puede disponer del dinero en sus cuentas, salvo fondos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes. (Foto: archivo)

Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa explicación. Entre los elementos analizados se señala que el exdiputado nunca viajó a Guatemala, que las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y que no existen evidencias concretas que acrediten la realización de tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo.

Mientras avanza la causa y se define la convocatoria a indagatoria, Espert mantiene inhibidos sus bienes por disposición judicial. La medida le impide vender propiedades y disponer libremente de los fondos depositados en sus cuentas, con excepción de aquellos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes.