En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
José Luis Espert
indagatoria
LAVADO DE DINERO

Piden la indagatoria de José Luis Espert en una causa por presunto lavado de dinero

El fiscal solicitó que Espert declare en una investigación vinculada a una transferencia de US$200.000 realizada por el empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero.

Banner Seguinos en google DESK
El fiscal solicitó que Espert declare en una investigación vinculada a una transferencia de US$200.000 realizada por el empresario Fred Machado. (Foto: archivo).

El fiscal solicitó que Espert declare en una investigación vinculada a una transferencia de US$200.000 realizada por el empresario Fred Machado. (Foto: archivo).

El fiscal federal Fernando Domínguez pidió este miércoles la declaración indagatoria de José Luis Espert en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a fondos recibidos del empresario Federico “Fred” Machado. El exdiputado es investigado por una transferencia de US$200.000 enviada desde una cuenta en Estados Unidos y por el destino que habrían tenido esos recursos.

Leé también ¿Santilli o Espert?: El fiscal electoral sugirió que se reimpriman los afiches de los cuartos oscuros con las nuevas listas de LLA
¿santilli o espert?: el fiscal electoral sugirio que se reimpriman los afiches de los cuartos oscuros con las nuevas listas de lla

De acuerdo con la acusación fiscal, Espert habría realizado distintas operaciones para otorgar apariencia de legalidad al dinero recibido. Entre ellas, la compra de vehículos de alta gama, entre los que figuran un BMW y un Lexus, además de pagos efectuados a un fideicomiso denominado Dunas.

Embed

La presentación también alcanza a Varianza SA, la sociedad comercial vinculada al exlegislador. Según sostuvo la fiscalía, la empresa habría utilizado informes contables falsos para justificar el origen de los fondos investigados.

Asimismo, el fiscal solicitó la indagatoria de Mariano Cosentino, contador de Espert. Ahora será el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien deberá resolver si hace lugar a los pedidos formulados por el Ministerio Público Fiscal.

La relación con Fred Machado

La investigación gira en torno al vínculo entre Espert y Machado, quien respaldó económicamente al dirigente liberal durante su primera candidatura presidencial en 2019.

El empresario estaba siendo investigado por maniobras relacionadas con el narcotráfico y, en mayo de este año, reconoció ante la Justicia de Estados Unidos haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.

jose-luis-espert-fred-machado-avion
Machado respaldó económicamente al dirigente liberal durante su primera candidatura presidencial en 2019. (Foto: archivo)

Machado respaldó económicamente al dirigente liberal durante su primera candidatura presidencial en 2019. (Foto: archivo)

Según surge del expediente, uno de los principales elementos bajo análisis es una transferencia de US$200.000 que Machado realizó a Espert en 2020. La documentación incorporada a la causa indica que ambas partes habían firmado un contrato cuyo monto total ascendía a un millón de dólares.

Las dudas sobre el contrato de consultoría

Tras conocerse la investigación, Espert sostuvo públicamente que los fondos correspondían a un contrato de consultoría destinado a brindar asesoramiento a Machado en una explotación minera en Guatemala.

Espert complicado
Espert está impedido de vender propiedades y no puede disponer del dinero en sus cuentas, salvo fondos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes. (Foto: archivo)

Espert está impedido de vender propiedades y no puede disponer del dinero en sus cuentas, salvo fondos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes. (Foto: archivo)

Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa explicación. Entre los elementos analizados se señala que el exdiputado nunca viajó a Guatemala, que las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y que no existen evidencias concretas que acrediten la realización de tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo.

Mientras avanza la causa y se define la convocatoria a indagatoria, Espert mantiene inhibidos sus bienes por disposición judicial. La medida le impide vender propiedades y disponer libremente de los fondos depositados en sus cuentas, con excepción de aquellos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Luis Espert indagatoria lavado de dinero
Notas relacionadas
La Corte Suprema rechazó el planteo de Fuerza Patria y confirmó a Diego Santilli en lugar de José Luis Espert
José Luis Espert habló por primera vez tras renunciar a su candidatura: qué dijo tras votar
Milei salió a defender a Espert y apuntó contra los periodistas y quienes lo vincularon con el narcotráfico

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar