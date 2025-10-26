José Luis Espert votó y habló por primera vez tras renunciar a su candidatura: qué dijo

El excandidato evitó entrar en detalles sobre su renuncia o el escándalo de aportes, limitándose a resaltar el valor cívico de la participación electoral y la normalidad del proceso.

El legislador evitó dar declaraciones extensas y, tras emitir su voto, se detuvo en la puerta del establecimiento para esperar a su esposa, quien también sufragaba en el mismo lugar. Luego, ambos se retiraron a bordo de una camioneta Toyota Corolla Cross.

“No voy a dar ninguna declaración más. Siempre me consideré un ciudadano común, normal, que quería hacer un aporte a la política”, afirmó Espert antes de retirarse. Durante la votación, atravesó la particular situación de marcarse a sí mismo en la Boleta Única de Papel (BUP), aunque su voto finalmente fue para Diego Santilli.

En paralelo, el legislador continúa siendo investigado por el fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, a raíz de una transferencia de USD 200 mil realizada a su cuenta por Federico “Fred” Machado, quien aguarda extradición a Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico, estafa y lavado de activos.

Elecciones legislativas: qué cargos se renuevan

En estas elecciones legislativas 2025 se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, correspondientes a ocho provincias: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

En la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, más de 14 millones de ciudadanos están habilitados para votar. Allí se renovarán 46 bancas en la Legislatura provincial y 23 en el Senado, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares.

El escrutinio provisorio comenzará a difundirse alrededor de las 21 horas del domingo, mientras que el definitivo se iniciará cinco días después bajo la supervisión de la Junta Electoral.