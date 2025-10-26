En vivo Radio La Red
Política
José Luis Espert
Elecciones 2025
Elecciones 2025

José Luis Espert votó y habló por primera vez tras renunciar a su candidatura: qué dijo

El diputado nacional en uso de licencia y excandidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se presentó este domingo a votar. Fue su primera aparición pública tras renunciar a su candidatura por el escándalo de Fred Machado.

El diputado nacional en uso de licencia y excandidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, votó este domingo 26 de octubre en el Colegio de la Santa Cruz, en Beccar, San Isidro. Fue su primera aparición pública tras renunciar a la candidatura luego del escándalo por aportes de campaña no declarados, aunque su nombre continúa figurando en la Boleta Única de Papel.

Dónde voto hoy: horarios, documentos válidos y cómo usar la nueva Boleta Única de Papel. 

Espert arribó al colegio acompañado por su equipo y, antes de ingresar al aula asignada para su voto, dialogó brevemente con la prensa apostada sobre la calle Pedro de Mendoza.

Vengo con mucha tranquilidad, no tengo nada más que decir”, señaló al llegar. Posteriormente, se dirigió al aula para emitir su voto con normalidad, cumpliendo con los requisitos de identificación y el procedimiento habitual de la Boleta Única de Papel.

image

Opinión sobre la jornada electoral

A la salida del colegio, José Luis Espert compartió unas breves palabras sobre la importancia del acto democrático: “Es un día muy bueno para la democracia, cada vez que se vota se ratifica la democracia, lo cual es una excelente noticia”, comentó, manteniendo un tono mesurado y repitiendo que se encontraba “con mucha tranquilidad”.

El excandidato evitó entrar en detalles sobre su renuncia o el escándalo de aportes, limitándose a resaltar el valor cívico de la participación electoral y la normalidad del proceso.

El legislador evitó dar declaraciones extensas y, tras emitir su voto, se detuvo en la puerta del establecimiento para esperar a su esposa, quien también sufragaba en el mismo lugar. Luego, ambos se retiraron a bordo de una camioneta Toyota Corolla Cross.

“No voy a dar ninguna declaración más. Siempre me consideré un ciudadano común, normal, que quería hacer un aporte a la política”, afirmó Espert antes de retirarse. Durante la votación, atravesó la particular situación de marcarse a sí mismo en la Boleta Única de Papel (BUP), aunque su voto finalmente fue para Diego Santilli.

En paralelo, el legislador continúa siendo investigado por el fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, a raíz de una transferencia de USD 200 mil realizada a su cuenta por Federico “Fred” Machado, quien aguarda extradición a Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico, estafa y lavado de activos.

Elecciones legislativas: qué cargos se renuevan

En estas elecciones legislativas 2025 se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, correspondientes a ocho provincias: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

En la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, más de 14 millones de ciudadanos están habilitados para votar. Allí se renovarán 46 bancas en la Legislatura provincial y 23 en el Senado, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares.

El escrutinio provisorio comenzará a difundirse alrededor de las 21 horas del domingo, mientras que el definitivo se iniciará cinco días después bajo la supervisión de la Junta Electoral.

