Ciudad detalló cómo será el protocolo para la reapertura de colegios e hizo un pedido: "No vayan mañana a las escuelas"

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y el ministro de Salud, Fernán Quirós, brindaron este lunes feriado una conferencia de prensa para anunciar los detalles del plan de retorno presencial a las aulas en la Ciudad de Buenos Aires, que comenzará esta semana. Pero advirtieron a los padres: "No vayan mañana a las puertas de sus escuelas, no vayan hasta no saber cuándo tienen que entrar".

"Las escuelas de la Ciudad abrirán de nuevo después de 213 días. Vamos a empezar con los chicos del último nivel de cada uno de los ciclos; con los de quinto año de las escuelas medias; los sextos años de las escuelas técnicas y los séptimos grados de las escuelas primarias. Esta semana arrancamos con las escuelas medias y técnicas, y la semana que viene se van a ir sumando las escuelas primarias", explicó Acuña sobre el procedimiento en las instituciones públicas.

Respecto a las escuelas de gestión privada, la ministra indicó que "también pueden comenzar" una vez que confirmen la aplicación del protocolo.

"Trabajaremos en un grupo de a 10 chicos y chicas con un docente, con un formato burbuja, no se van a cruzar con otro grupo. Si se detecta a un docente o alumno con COVID-19 se aislará a ese grupo. Está previsto que entre chicos habrá una diferencia de media hora, para higienizar. Ya se compraron los elementos de limpieza", remarcó.

Soledad Acuña, ministra de Educación porteña:

"Queremos recuperar espacios de presencialidad para complementar con la virtualidad. Es para que vean a sus pares y docentes. El espacio está pensado para trabajar los aspectos sociales. Es un primer paso, no es una vuelta a clases".

"No vayan mañana a las puertas de sus escuelas. Serán los docentes y escuelas quienes se comunicarán con las familias para decirles cuándo y con qué grupos les toca".

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño:

"En la Ciudad, la curva de la enfermedad está en un descenso lento. Puede haber un rebrote porque el virus sigue circulando. Los elementos más poderosos para evitarlo son las políticas públicas que hacen a la intensificación de la búsqueda, el rastreo y el testeo; y la construcción de ciudadanía, que los chicos aprendan cómo combatir la enfermedad".

Juan José Méndez, Ministro de Transporte de la Ciudad:

"Trabajamos para que el transporte sea seguro. A los chicos y chicas que vuelvan a clase queremos incorporarlos al transporte público. Los docentes ya pueden tramitar su permiso. La mayoría de los chicos podrán llegar caminando o en bici. Al resto les comunicaremos en las próximas horas cómo podremos incorporarlos".