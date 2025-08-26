A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SU PRESENTE

Jésica Cirio habló de su nueva vida tras la detención de Elías Piccirillo: "La pasé duro"

La modelo rompió el silencio ante las cámaras de Intrusos y dio detalles de su actualidad tras alejarse de los medios luego de la detención y divorcio de Elías Piccirillo.

26 ago 2025, 15:30
Jésica Cirio habló de su nueva vida tras la detención de Elías Piccirillo: La pasé duro
Jésica Cirio habló de su nueva vida tras la detención de Elías Piccirillo: La pasé duro

Jésica Cirio habló de su nueva vida tras la detención de Elías Piccirillo: "La pasé duro"

El 20 de marzo Elías Piccirillo fue detenido y hasta el día de hoy permenece con prisión preventiva en el Penal de Ezeiza por disposición del juez Sebastián Casanello, acusado de montar un falso operativo con la complicidad de policías y fue embargado en una suma millonaria (100.000.000 de pesos).

Después de mucho tiempo en silencio, Jésica Cirio habló públicamente de la situación de su ex marido, con quien dio el sí en mayo de 2024 en una ceremonia civil en el Palacio Duhau de Recoleta, y confió en una nota con el programa Intrusos (América Tv): "Estoy mejor, recuperándome, entrenando que es mi terapia".

Leé también

Quién sería el nuevo amor de Wanda Nara y qué conexión tendría con Elías Piccirillo y Jésica Cirio

quien seria el nuevo amor de wanda nara y que conexion tendria con elias piccirillo y jesica cirio

Y sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con otras personas, aclaró: "Creo que desde hace dos meses tuve seis novios. No chicos, estoy bien y tranquila, tratando de disfrutar el tiempo con mis amigas. Estoy bien sola y tratando de recuperar mi vida de nuevo".

En cuanto a su relación como padres de Chloe con Martín Insaurralde tras la escandalosa separación luego de las imágenes del ex político con la modelo Sofía Clérici un yate de lujo en Marbella, Cirio explicó que mantienen un cordial diálogo: "Es el papá de mi nena, cóno no voy a hablar, tengo la mejor, es un excelente papá".

Y sobre su alejamiento de los medios y las redes, la modelo reconoció: "Estoy medio desaparecida de todo y por ahora creo que es lo mejor así y trabajando de manera privada".

Embed

Lectura de la causa, sin Internet y bolsa térmica: cómo son los difíciles días de Elías Piccirillo en la cárcel

Karina Iavícoli dio detalles en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares de cómo son los días de Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio, en prisión.

"Se encuentra hace 155 días detenido en la cárcel de Ezeiza, Pabellón K, celda 5. Se levanta bien temprano, entrena y llama luego a su abogado y lee todo el día la causa, no tiene celular ni internet", indicó la periodista.

"La familia lo visita siempre (hermanos, padres y amigos) son los que le proveen los alimentos. Come lo que se hace ahí pero quiere otros productos especiales", añadió sobre la difícil vida del empresiario en la cárcel.

"Duerme en un colchón y en una bolsa térmica de montaña que le compró la familia porque pasa mucho frío. Lee la causa todo el tiempo para demostrar que es mentira lo que se dice de él", indicó la comunicadora sobre el presente de Elías Piccirillo.

"Los compañeros de prisión son Julio López y Jaime. Y el abogado (Gastón Francone) me dijo: 'está re podrido' de estar en prisión por eso lee todo el tiempo la causa", comentó la periodista, quien remarcó que Piccirillo quiere demostrarle a su ex Jésica Cirio que en esta causa no tiene nada que ver y que tal vez ella "se arrepienta de haberse divorciado".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Jésica Cirio Elías Piccirillo Intrusos

Lo más visto