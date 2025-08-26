Jésica Cirio habló de su nueva vida tras la detención de Elías Piccirillo: "La pasé duro"

Y sobre su alejamiento de los medios y las redes, la modelo reconoció: "Estoy medio desaparecida de todo y por ahora creo que es lo mejor así y trabajando de manera privada".

Lectura de la causa, sin Internet y bolsa térmica: cómo son los difíciles días de Elías Piccirillo en la cárcel

Karina Iavícoli dio detalles en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares de cómo son los días de Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio, en prisión.

"Se encuentra hace 155 días detenido en la cárcel de Ezeiza, Pabellón K, celda 5. Se levanta bien temprano, entrena y llama luego a su abogado y lee todo el día la causa, no tiene celular ni internet", indicó la periodista.

"La familia lo visita siempre (hermanos, padres y amigos) son los que le proveen los alimentos. Come lo que se hace ahí pero quiere otros productos especiales", añadió sobre la difícil vida del empresiario en la cárcel.

"Duerme en un colchón y en una bolsa térmica de montaña que le compró la familia porque pasa mucho frío. Lee la causa todo el tiempo para demostrar que es mentira lo que se dice de él", indicó la comunicadora sobre el presente de Elías Piccirillo.

"Los compañeros de prisión son Julio López y Jaime. Y el abogado (Gastón Francone) me dijo: 'está re podrido' de estar en prisión por eso lee todo el tiempo la causa", comentó la periodista, quien remarcó que Piccirillo quiere demostrarle a su ex Jésica Cirio que en esta causa no tiene nada que ver y que tal vez ella "se arrepienta de haberse divorciado".