Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

En medio del escándalo de las escuchas, Milei profundiza la campaña electoral en el conurbano y busca marcar su propia agenda

Tras la presentación de candidatos a diputados y senadores nacionales en Junín, el presidente Milei se muestra con el ministro Luis Petri y el miércoles encabeza una caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javiier Milei se pone al hombro la campaña electoral de LLA y prepara nueva gira internacional. Foto: Archivo LLA

Javiier Milei se pone al hombro la campaña electoral de LLA y prepara nueva gira internacional. Foto: Archivo LLA

El presidente Javier Milei se pone al hombro la campaña electoral de La Libertad Avanza, y continúa con los actos públicos, pero despegando a su hermana Karina Milei y su entorno más cercano, del escándalo de presunta corrupción generado tras la filtración de los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

El Gobierno salió a advertir sobre fuertes sanciones a gremios por el paro de controladores aéreos que reclaman mejoras salariales. Foto: Archivo.

Tras encabezar el lunes en Junín, el acto de lanzamiento de los candidatos a diputados y senadores nacionales, Milei redobla la apuesta y dice que “no lo van a frenar” las supuestas “operaciones" que el gobierno atribuye al kirchnerismo con el objetivo de debilitar a su gobierno en medio del proceso electoral.

La agenda abarca todo tipo de eventos: el martes por la tarde con el ministro de Defensa y primer candidato a diputado nacional por LLA en Mendoza, Luis Petri, en un acto convocado a las 16 en el Regimiento de Patricios, ubicado en Avenida Intendente Bullrich, en el barrio de Palermo.

Javier Milei y Luis Petri, ministro de Defensa y primer candidato a diputado nacional de LLA en Mendoza. Foto Luis Petri X.

El presidente continuará el miércoles con las actividades de campaña agendadas por la mesa chica electoral que conducen su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo para apuntalar a los candidatos de LLA de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre.

Alejado de la tensión que atraviesa al Poder Ejecutivo por la crisis de los audios que apuntan a la secretaria General de Presidencia, y su ladero, el armador político, Eduardo “Lule” Menem, Milei acompañará a sus candidatos el miércoles en una caravana en el distrito de Lomas de Zamora, uno de los principales bastiones electorales del kirchnerismo.

Milei Junín

Los estrategas de campaña de LLA señalan que “ni el Presidente ni Karina van a decir nada del tema porque no tienen nada que ver” con los audios. El presidente reposteó en su cuenta oficial en Instagram, un comunicado difundido por la farmacéutica Suizo Argentina, que se desvincula de las supuestas coimas que menciona Spagnulo.

Casi ajeno al conflicto, el mandatario visitará esta tarde la unidad militar en una recorrida por las instalaciones militares y se mostrará en ejercicio de la gestión.

El lunes Milei arrancó la semana encabezando un acto de campaña en el Teatro San Carlos de la ciudad de Junín, que ofició de presentación formal de los candidatos nacionales de La Libertad Avanza por la provincia.

Allí, escoltado por su hermana, el jefe de Estado evitó hacer mención del tema, aunque defendió públicamente a su hermana, al pedir una ovación de la militancia para el “El Jefe”.

Este miércoles, Milei encabezará una caravana de militantes y candidatos en el corazón electoral del kirchnerismo, el partido de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense, gobernado por Federico Otermin, delfín del exintendente kirchnerista acusado de corrupción en la causa del yategate, Martín Insaurralde.

En la agenda de campaña figura un acto multitudinario de cierre con los candidatos y fiscales bonaerenses de LLA en la localidad de Moreno, y otro en un estadio de Pilar.

En medio de la campaña, Milei retoma las giras internacionales

Javier Milei España Captura.jpg
Javier Milei se emocionó al comenzar a hablar en España (Foto: Captura).

Javier Milei se emocionó al comenzar a hablar en España (Foto: Captura).

En el medio de la campaña, Milei se prepara para retomar sus compromisos internacionales, con viajes programados a Estados Unidos y España en septiembre.

El 4 de septiembre Milei tiene en agenda viajar a Los Ángeles para participar de una conferencia global de la que participan empresarios, fondos de inversión y banqueros de todo el mundo.

Javier Milei sobre su viaje a España: "Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial"
Javier Milei sobre su viaje a España:

Javier Milei sobre su viaje a España: "Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial". (Foto: AFP)

El evento está organizado por el economista estadounidense Michael Milken, conocido como el "rey de los bonos basura" y el fundador de este think tank del liberalismo. Con la presencia de 50 de los empresarios más influyentes del mundo, Milei buscará atraer inversiones para el país.

Además del compromiso en la cumbre empresarial, una de las grandes expectativas del Presidente en este viaje, donde estará acompañado por el Canciller Gerardo Werthein, es concretar la esperada reunión bilateral con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Otro punto en la agenda del mandatario será un encuentro con empresarios del rubro hotelero y por último, según adelantó la misma protagonista, Milei iría al show de la humorista Fátima Flórez, su expareja. Sobre este último compromiso, aún falta la confirmación oficial.

milei con abascal de vox.jpg

Se espera que el presidente regrese al país para seguir de cerca el resultado de las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Sin reuniones con autoridades del gobierno español de Pedro Sánchez, el libertario dará el presente en la celebración del segundo encuentro de los Patriots, convocado por el partido opositor VOX, que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid y tendrá como anfitrión Santiago Abascal y la presencia destacada de otros referentes de la derecha internacional, como la francesa Marine Le Pen y el primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
