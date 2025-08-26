En medio del escándalo de las escuchas, Milei profundiza la campaña electoral en el conurbano y busca marcar su propia agenda

Alejado de la tensión que atraviesa al Poder Ejecutivo por la crisis de los audios que apuntan a la secretaria General de Presidencia, y su ladero, el armador político, Eduardo “Lule” Menem, Milei acompañará a sus candidatos el miércoles en una caravana en el distrito de Lomas de Zamora, uno de los principales bastiones electorales del kirchnerismo.

Milei Junín

Los estrategas de campaña de LLA señalan que “ni el Presidente ni Karina van a decir nada del tema porque no tienen nada que ver” con los audios. El presidente reposteó en su cuenta oficial en Instagram, un comunicado difundido por la farmacéutica Suizo Argentina, que se desvincula de las supuestas coimas que menciona Spagnulo.

Casi ajeno al conflicto, el mandatario visitará esta tarde la unidad militar en una recorrida por las instalaciones militares y se mostrará en ejercicio de la gestión.

El lunes Milei arrancó la semana encabezando un acto de campaña en el Teatro San Carlos de la ciudad de Junín, que ofició de presentación formal de los candidatos nacionales de La Libertad Avanza por la provincia.

Allí, escoltado por su hermana, el jefe de Estado evitó hacer mención del tema, aunque defendió públicamente a su hermana, al pedir una ovación de la militancia para el “El Jefe”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1960338572478709827&partner=&hide_thread=false CARAVANA CON EL PRESIDENTE JAVIER MILEI



La Libertad Avanza en todo el país. Los esperamos este miércoles 27 de agosto en Lomas de Zamora.



KIRCHNERISMO NUNCA MÁS!!! pic.twitter.com/fqewfeudbX — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 26, 2025

Este miércoles, Milei encabezará una caravana de militantes y candidatos en el corazón electoral del kirchnerismo, el partido de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense, gobernado por Federico Otermin, delfín del exintendente kirchnerista acusado de corrupción en la causa del yategate, Martín Insaurralde.

En la agenda de campaña figura un acto multitudinario de cierre con los candidatos y fiscales bonaerenses de LLA en la localidad de Moreno, y otro en un estadio de Pilar.

En medio de la campaña, Milei retoma las giras internacionales

Javier Milei España Captura.jpg Javier Milei se emocionó al comenzar a hablar en España (Foto: Captura).

En el medio de la campaña, Milei se prepara para retomar sus compromisos internacionales, con viajes programados a Estados Unidos y España en septiembre.

El 4 de septiembre Milei tiene en agenda viajar a Los Ángeles para participar de una conferencia global de la que participan empresarios, fondos de inversión y banqueros de todo el mundo.

Javier Milei sobre su viaje a España: "Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial" Javier Milei sobre su viaje a España: "Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial". (Foto: AFP)

El evento está organizado por el economista estadounidense Michael Milken, conocido como el "rey de los bonos basura" y el fundador de este think tank del liberalismo. Con la presencia de 50 de los empresarios más influyentes del mundo, Milei buscará atraer inversiones para el país.

Además del compromiso en la cumbre empresarial, una de las grandes expectativas del Presidente en este viaje, donde estará acompañado por el Canciller Gerardo Werthein, es concretar la esperada reunión bilateral con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Otro punto en la agenda del mandatario será un encuentro con empresarios del rubro hotelero y por último, según adelantó la misma protagonista, Milei iría al show de la humorista Fátima Flórez, su expareja. Sobre este último compromiso, aún falta la confirmación oficial.

milei con abascal de vox.jpg

Se espera que el presidente regrese al país para seguir de cerca el resultado de las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Sin reuniones con autoridades del gobierno español de Pedro Sánchez, el libertario dará el presente en la celebración del segundo encuentro de los Patriots, convocado por el partido opositor VOX, que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid y tendrá como anfitrión Santiago Abascal y la presencia destacada de otros referentes de la derecha internacional, como la francesa Marine Le Pen y el primer ministro húngaro Viktor Orbán.