Política
Diputados
Denuncias
COMISIÓN DE SALUD

Comisión de Diputados citó a Lugones y al interventor de la ANDIS por las denuncias sobre presuntas coimas

La Comisión de Salud convocó para el martes al ministro de Salud y a Alejandro Vilches en el marco del escándalo por presunta corrupción en la Agencia de Discapacidad.

Comisión de Diputados citó a Lugones y al interventor de la ANDIS por las denuncias sobre presuntas coimas
Leé también Mario Lugones se reunió con autoridades del Hospital Garrahan tras el conflicto salarial
La nueva administración del hospital Garrahan propuso mejorar el cobro de servicios que el hospital brinda al sector privado, revisar contrataciones y reducir estructura jerárquica. (Foto: prensa Hospital Garrahan)

El anuncio fue realizado por el presidente de la comisión, Pablo Yedlin, del bloque de Unión por la Patria (UxP), a través de sus redes sociales. “El martes, a las 12, citación a reunión conjunta de comisiones de salud pública y discapacidad, para tratar las denuncias por coimas en la compra de medicamentos del ANDIS. Están invitados Lugones y el flamante interventor Alejandro Vilches. Esperamos se presenten”, publicó el legislador.

comisión andis lugones

La reunión tendrá lugar en la Sala 1 del segundo piso del Anexo de la Cámara baja, donde también asistirán diputados impulsores de los proyectos vinculados a las irregularidades en la ANDIS.

Spagnuolo, demorado y secuestrado su celular

En paralelo, la investigación judicial sobre el caso avanzó este viernes con la localización del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en una vivienda del partido bonaerense de Pilar. La Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular por orden del fiscal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, aunque no quedó detenido.

El exfuncionario estaba circulando en el interior de un country de la zona norte, cuando la Policía lo pudo interceptar. A partir de ese momento, quedó demorado y de inmediato se procedió a dar resolución a los pedidos de la Justicia. Esto es, se le requisó el celular personal y su auto quedó también sujeto a la revisión de los agentes policiales.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Noticias Argentinas, Spagnuolo se había mudado recientemente a esa zona y fue encontrado dentro de un automóvil Volkswagen Nivus. Además del celular, los investigadores incautaron una computadora y documentación considerada de interés para la causa.

La noche anterior ya se habían concretado allanamientos en distintas sedes de la ANDIS y en oficinas de la droguería Suizo Argentina. Durante esos procedimientos, personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró material vinculado a compras y licitaciones de medicamentos, que ahora será analizado por la Justicia.

