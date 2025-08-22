Comisión de Diputados citó a Lugones y al interventor de la ANDIS por las denuncias sobre presuntas coimas

El exfuncionario estaba circulando en el interior de un country de la zona norte, cuando la Policía lo pudo interceptar. A partir de ese momento, quedó demorado y de inmediato se procedió a dar resolución a los pedidos de la Justicia. Esto es, se le requisó el celular personal y su auto quedó también sujeto a la revisión de los agentes policiales.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Noticias Argentinas, Spagnuolo se había mudado recientemente a esa zona y fue encontrado dentro de un automóvil Volkswagen Nivus. Además del celular, los investigadores incautaron una computadora y documentación considerada de interés para la causa.

La noche anterior ya se habían concretado allanamientos en distintas sedes de la ANDIS y en oficinas de la droguería Suizo Argentina. Durante esos procedimientos, personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró material vinculado a compras y licitaciones de medicamentos, que ahora será analizado por la Justicia.