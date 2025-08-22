A24.com

Escapada familiar

Las tiernas postales de Benjamín Vicuña con Amancio y Magnolia en Uruguay: juegos en la playa y mucho amor

Mientras la China Suárez está en Turquía con Mauro Icardi, Benjamín Vicuña disfruta de valiosos momentos junto a sus hijos, Magnolia y Amancio, en las playas de Uruguay. Las fotos, en la nota.

22 ago 2025, 20:32
Benjamín Vicuña disfruta de unas vacaciones familiares en Uruguay junto a sus pequeños, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la China Suárez. El actor aprovechó el viaje para desconectarse de la rutina y compartir en sus redes sociales los tiernos momentos junto a sus hijos.

A través de su cuenta personal de Instagram, Vicuña mostró lo feliz que se siente al estar con ellos y documentó algunas de sus actividades al aire libre. En una de las postales, Magnolia aparece con una sonrisa sosteniendo una ovicápsula de caracol, mientras que en otra, el actor capturó varias de estas cápsulas marinas que habían recogido juntos, mostrando las manos de los pequeños cubiertas de arena con el paisaje de la playa como fondo.

Mientras que en la tercera y última imagen, en blanco y negro, se ve a Vicuña agachado en una especie de "reunión" con sus hijos, sosteniendo un palo y mirando con orgullo a ambos.

Las imágenes reflejan no solo el disfrute de los hijos, sino también la conexión especial que Vicuña mantiene con ellos, transformando cada paseo en un recuerdo compartido que ahora deja ver a través de sus redes.

El posteo de Vicuña por el cumple de Amancio que despertó polémica con La China Suárez

Mientras la China Suárez disfruta de unos días en Estambul junto a Mauro Icardi y sus hijos, Benjamín Vicuña decidió expresarse en redes sociales para homenajear a Amancio, el hijo que tienen en común, quien celebró 5 años de vida el 28 de julio.

A través de su cuenta de Instagram, el actor chileno compartió un video con imágenes de su hijo y le dedicó un emotivo mensaje. “Junté tesoros y recuerdos de tus 5 años para que sepas que tienes todo el amor del mundo”, escribió.

La publicación, cargada de emoción, conmovió a sus seguidores. Sin embargo, llamó la atención que en el video no apareciera la madre del pequeño, a pesar de que sí se incluyeron fotos familiares de cuando aún estaban en pareja. El mensaje del video refleja el amor incondicional de Vicuña hacia su hijo. “Eres un niño feliz, Amancio de los amaneceres más bonitos. Te lo escribo y te lo digo siempre”, expresó.

Luego, agregó: “Eres poderoso en ese cuerpito de niño y tu sensibilidad es tu mayor don. Feliz cumpleaños, mi niño. Te amo profundamente”.

El contenido dejó ver a un Benjamín presente y afectuoso como padre, en contraste con los cuestionamientos que había recibido recientemente. Otro detalle que llamó la atención fue que el posteo recibió un "me gusta" de Pampita, madre de los tres hijos mayores de Vicuña, pero no de la China Suárez.

