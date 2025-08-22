Las tiernas postales de Benjamín Vicuña con Amancio y Magnolia en Uruguay: juegos en la playa y mucho amor

El posteo de Vicuña por el cumple de Amancio que despertó polémica con La China Suárez

Mientras la China Suárez disfruta de unos días en Estambul junto a Mauro Icardi y sus hijos, Benjamín Vicuña decidió expresarse en redes sociales para homenajear a Amancio, el hijo que tienen en común, quien celebró 5 años de vida el 28 de julio.

A través de su cuenta de Instagram, el actor chileno compartió un video con imágenes de su hijo y le dedicó un emotivo mensaje. “Junté tesoros y recuerdos de tus 5 años para que sepas que tienes todo el amor del mundo”, escribió.

La publicación, cargada de emoción, conmovió a sus seguidores. Sin embargo, llamó la atención que en el video no apareciera la madre del pequeño, a pesar de que sí se incluyeron fotos familiares de cuando aún estaban en pareja. El mensaje del video refleja el amor incondicional de Vicuña hacia su hijo. “Eres un niño feliz, Amancio de los amaneceres más bonitos. Te lo escribo y te lo digo siempre”, expresó.

Luego, agregó: “Eres poderoso en ese cuerpito de niño y tu sensibilidad es tu mayor don. Feliz cumpleaños, mi niño. Te amo profundamente”.

vicuña instagram

El contenido dejó ver a un Benjamín presente y afectuoso como padre, en contraste con los cuestionamientos que había recibido recientemente. Otro detalle que llamó la atención fue que el posteo recibió un "me gusta" de Pampita, madre de los tres hijos mayores de Vicuña, pero no de la China Suárez.