L-Gante firmó el acuerdo de alimentos con Tamara Báez de una manera insólita: los detalles

El acuerdo se firmó en medio de rumores de reconciliación entre el cantante y Tamara, aunque ella negó estar nuevamente en pareja.

Tamara Báez negó volver con L-Gante y lanzó una dura indirecta a Thiago Martínez

Hace algunos días, la noticia de la separación entre Thiago Martínez y Tamara Báez sorprendió a todos, especialmente porque la pareja venía de disfrutar unas románticas vacaciones en el Caribe. Lo que generó aún más revuelo fue la aparición de rumores sobre una posible reconciliación entre la influencer y L-Gante, padre de su hija Jamaica.

Incluso, en algunas entrevistas recientes, el referente de la cumbia 420 dejó entrever que se habían dado una nueva oportunidad con Tamara. “Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella”, afirmó Elian Valenzuela en el ciclo Mujeres Argentinas (El Trece). “No nos llevamos ni mal ni bien, pero no había comunicación”, reconoció sobre los altibajos que atravesaron en los últimos meses.

Consultado sobre cómo se dio el acercamiento, el cantante fue claro: “Tenía que pasar. Hablamos varias cosas antes, pero al final de la noche tocamos ese tema y yo lo entiendo, ella me entiende”. Sin embargo, desde sus redes sociales, Tamara Báez se encargó de aclarar su situación sentimental actual. A través de una historia de Instagram, negó estar nuevamente en pareja con L-Gante y expresó su deseo de enfocarse en sí misma.

“Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, escribió la influencer, dejando en claro que necesita tiempo para sanar y reencontrarse.

Más tarde, ante el comentario de un seguidor sobre las actitudes de su ex Thiago Martínez, Tamara fue contundente y pidió que no le envíen más información sobre él. "No me pasen más nada de él, hay que dejarlos volver al nivel de dónde vienen. Suerte y amor", respondió sin filtros.

Tras regresar de sus días en el Caribe con Thiago, Tamara volvió a la Argentina y los rumores sobre su vínculo con L-Gante comenzaron a circular con fuerza. Cabe recordar que la pareja se había separado en 2022, en medio de una fuerte exposición mediática. Aunque ahora ambos parecen estar en caminos distintos, el interés del público por su historia continúa vigente.

tamara baez desmiente reconciliacion con l-gante