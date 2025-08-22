Eduardo Feinmann sobre la "preocupación" del Gobierno si Spagnuolo declara como "arrepentido": "Game over, se terminó todo"

Spagnuolo sin poder salir del país

El juez federal Sebastián Casanello dictó este viernes la prohibición de la salida del país para Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos y la medida se extiende a otros funcionarios y empresarios. Además, en el escrito de la causa figura que también está denunciado Javier Milei por el abogado Gregorio Dalbón, uno de los representantes legales de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese contexto, el magistrado tomó esta resolución tras encontrar a Spagnuolo en una casa de Pilar, donde le secuestró dos celulares, dinero (en un monto que no sería de consideración) y una máquina de contar billetes. Además del análisis de los audios difundidos en los últimos días, donde el funcionario habla de supuestos retornos y negociaciones con laboratorios.

En A24 informaron del tema y aclararon que, a su vez, la medida, que ya fue comunicada a las autoridades de migraciones, también se extiende a otros cuatro funcionarios que están implicados en los audios por posibles coimas en la Agencia de Discapacidad.

En este contexto, en el programa de Eduardo Feinmann en A24 mostraron el escrito del juez Casanello y dieron detalles de la resolución del magistrado en la que resalta que el Presidente está denunciado en la causa impulsada por el ex abogado de Cristian Kirchner, Gregorio Dalbón.

La prohibición de salida del país es una de las primeras medidas cautelares que suelen adoptarse en investigaciones de corrupción complejas, ya que permite a la Justicia garantizar la disponibilidad de los imputados para futuras citaciones y evita que se diluya el rastro de pruebas cruciales.