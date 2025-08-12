Comisión $Libra: se reúne un plenario en Diputados para implementar cambios y destrabar el empate

Los autores del proyecto denuncian que "el oficialismo ha desplegado una estrategia sistemática y deliberada para impedir que dicha comisión cumpla con su objeto: investigar las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei, la secretaria General Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y otros funcionarios".

Un punto central de la denuncia es la modificación en la integración de la comisión mediante la creación de interbloques afines al oficialismo. Según la oposición, esto se hizo "para igualar en número a quienes impulsamos la investigación".

Algunos opositores, como Fernando Carbajal y Mónica Frade, también plantearon recurrir a la Comisión de Juicio Político, aunque esta se encuentra inactiva por conflictos internos en La Libertad Avanza.

"Este escenario no puede naturalizarse y no podemos permitir que una decisión adoptada por mayoría en el recinto sea desvirtuada por prácticas obstructivas que degradan el funcionamiento del sistema democrático", advirtieron desde la oposición.

"La Cámara de Diputados debe realizar una investigación seria sobre el caso. Y para ello, necesita una Comisión Investigadora que, con legitimidad y un marco reglamentario sólido, pueda llevar adelante su tarea sin obstáculos ni bloqueos por parte del oficialismo", concluyeron.

El proyecto lleva las firmas de Maximiliano Ferraro (CC), Oscar Agost Carreño (EF), Danya Tavela (DpS), Sabrina Selva (UP), Mónica Frade (CC), Paula Penacca (UP), Nicolás Massot (EF), Pablo Carro (UP), Fernando Carbajal (DpS), Carolina Gaillard (UP), Carla Carrizo (DpS) y Julia Strada (UP).