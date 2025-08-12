En vivo Radio La Red
Comisión $Libra: se reúne un plenario en Diputados para implementar cambios y destrabar el empate

Este martes a las 17, un plenario de comisiones analizará el proyecto opositor que busca superar el bloqueo en la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA.

Este martes a las 17 se realizará un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo de Silvia Lospennato. El encuentro tendrá como eje el proyecto opositor que propone modificar la resolución de creación de la Comisión $LIBRA para destrabar la elección de autoridades. La iniciativa había sido presentada por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y respaldada por bloques que acusan al oficialismo de obstaculizar el funcionamiento de la comisión.

Por eso, la semana pasada se votó un emplazamiento para que se reúna el plenario de comisiones para modificar el funcionamiento de esa comisión. El texto que se debatirá plantea que la presidencia sea para el miembro apoyado por los bloques con mayor representación en Diputados. "Esta regla evita la parálisis sin introducir privilegios arbitrarios, respetando el principio elemental de representatividad democrática y parlamentaria", explicaron sus impulsores. También propone que el quórum y las decisiones sigan el artículo 108 del reglamento, y que en caso de empate defina el voto del presidente.

Se propone además que el plazo de funcionamiento comience a contarse desde la designación de autoridades y la fijación de días de reunión. Este cambio busca contrarrestar la postura oficialista de que la comisión "ya terminó de funcionar", dado que se venció el plazo de 90 días desde que fue votada.

¿Por qué se llegó a esta situación?

La comisión no pudo constituir sus autoridades desde su primera reunión, el 30 de abril, porque el oficialismo logró una conformación que forzó un empate 14 a 14. En la última reunión de la comisión, coordinada por el secretario Parlamentario Adrián Pagán, se citaron a especialistas pero no se logró avanzar en nada de la cuestión de fondo.

Los autores del proyecto denuncian que "el oficialismo ha desplegado una estrategia sistemática y deliberada para impedir que dicha comisión cumpla con su objeto: investigar las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei, la secretaria General Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y otros funcionarios".

Un punto central de la denuncia es la modificación en la integración de la comisión mediante la creación de interbloques afines al oficialismo. Según la oposición, esto se hizo "para igualar en número a quienes impulsamos la investigación".

Algunos opositores, como Fernando Carbajal y Mónica Frade, también plantearon recurrir a la Comisión de Juicio Político, aunque esta se encuentra inactiva por conflictos internos en La Libertad Avanza.

"Este escenario no puede naturalizarse y no podemos permitir que una decisión adoptada por mayoría en el recinto sea desvirtuada por prácticas obstructivas que degradan el funcionamiento del sistema democrático", advirtieron desde la oposición.

"La Cámara de Diputados debe realizar una investigación seria sobre el caso. Y para ello, necesita una Comisión Investigadora que, con legitimidad y un marco reglamentario sólido, pueda llevar adelante su tarea sin obstáculos ni bloqueos por parte del oficialismo", concluyeron.

El proyecto lleva las firmas de Maximiliano Ferraro (CC), Oscar Agost Carreño (EF), Danya Tavela (DpS), Sabrina Selva (UP), Mónica Frade (CC), Paula Penacca (UP), Nicolás Massot (EF), Pablo Carro (UP), Fernando Carbajal (DpS), Carolina Gaillard (UP), Carla Carrizo (DpS) y Julia Strada (UP).

Pablo Winokur
Por Pablo Winokur
