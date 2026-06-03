Así fue el íntimo festejo de cumpleaños del Kun Agüero junto a Sofía Calzetti y la pequeña Olivia

El gesto no pasó desapercibido para el homenajeado. A modo de agradecimiento, Sergio Agüero respondió a la publicación con un corazón, demostrando su afecto por el saludo de su pareja.

IG Sofía Calzetti - cumple 38 de Kun Agüero

Como era de esperar, la publicación generó una increíble repercusión entre los seguidores de la pareja y acumuló miles de reacciones. Entre ellas sobresalió la de Antonela Roccuzzo, quien mantiene una estrecha relación con la familia. El vínculo se fortaleció a lo largo de los años gracias a la histórica amistad entre Lionel Messi y el exintegrante de la Selección argentina. Así como también pudieron verse las cariñosas reacciones de figuras de la farándula local, como Juliana Awada, Natalie Weber o Camila Homs.

Sin embargo, más allá de los mensajes y las muestras de cariño, hubo un aspecto del festejo que captó especialmente la atención de quienes vieron las imágenes compartidas por Sofía. Se trató de la llamativa ambientación inspirada en limones, que se convirtió en el sello distintivo de la celebración.

cumple kun aguero 1

La temática estuvo presente en distintos rincones de la decoración. Los cítricos aparecieron como parte de los arreglos de mesa, adornando floreros y centros decorativos, además de formar parte de las tarjetas diseñadas especialmente para la ocasión.

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Los detalles vinculados a esta propuesta también se replicaron en otros elementos de la mesa, como las servilletas y los individuales utilizados durante el encuentro. A su vez, las tarjetas personalizadas llevaban impresa la frase: “Sergio’s Birthday! 38”, en referencia al cumpleaños del exjugador, quien eligió celebrar esta fecha especial en un entorno familiar y reservado.

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Por qué Sergio Kun Agüero aniquiló a Pabo Duggan

Un inesperado cruce en las redes sociales tuvo como protagonistas a Sergio Kun Agüero y Pablo Duggan, y generó una fuerte repercusión durante el fin de semana. La controversia se desató luego de que el periodista compartiera una publicación falsa atribuida al exfutbolista, lo que terminó derivando en una aclaración pública y un pedido de disculpas.

Todo comenzó cuando empezó a circular en X un supuesto mensaje adjudicado a la cuenta del ex delantero de Independiente. El contenido, de tono escandaloso, resultó ser una creación realizada con inteligencia artificial, aunque inicialmente fue tomado como verdadero por varios usuarios.

Entre quienes reaccionaron a esa publicación estuvo Pablo Duggan, que replicó el mensaje y lanzó una dura crítica contra el exjugador. "Lo único que le faltaba al Kun, ser racista", escribió el conductor, dando por cierta la publicación que rápidamente comenzó a multiplicarse en la red social.

pablo duggan mensaje contra el kun aguero en x

Sin embargo, la respuesta de Sergio Kun Agüero no tardó en llegar. El exfutbolista salió a desmentir la información y cuestionó que no se hubiera verificado previamente la autenticidad del contenido antes de difundirlo.

"Acabo de ver esto. Sé cual es tu trabajo pero por favor primero al menos chequea. Que extraño que te dejes engañar por la IA. Gracias", expresó el deportista, marcando con firmeza su postura, aunque manteniendo un tono respetuoso.

Tras la aclaración del exintegrante de la Selección Argentina, Pablo Duggan eliminó la publicación de su perfil y reconoció públicamente su equivocación. Además, explicó que desconocía que se trataba de una imagen generada mediante inteligencia artificial.

"Aclaro, compartí por acá una fake News sin saberlo sobre @aguerosergiokun. Al saber que era IA lo borré. Ojalá todos hagan lo mismo y no difundan cosas que no son ciertas", manifestó el periodista.

Luego completó su descargo con una reflexión sobre lo ocurrido: "Puede pasar, lo importante es borrar el contenido falso". De esta manera, la polémica quedó saldada, aunque volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la difusión de contenidos creados con inteligencia artificial y la necesidad de verificar la información antes de compartirla.