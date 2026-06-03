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Valeria Aquino mostró un chat con su hija y dejó una picante indirecta a El Polaco: "Villana"

Valeria Aquino compartió una particular reflexión en las redes tras mostrar una conversació con su hija Alma que llamó la atención y se tomó como una indirecta al Polaco.

3 jun 2026, 12:50
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Valeria Aquino mostró un chat con su hija y dejó una picante indirecta a El Polaco: Villana
Valeria Aquino mostró un chat con su hija y dejó una picante indirecta a El Polaco: Villana

Valeria Aquino mostró un chat con su hija y dejó una picante indirecta a El Polaco: "Villana"

Valeria Aquino y El Polaco se separaron en 2017 después de varias idas y vueltas. De aquella relación, nació Alma, una de las hijas del cantante tropical, que también es papá de Sol de su relación con Karina La Princesita y Abril, de su actual vínculo con Barby Silenzi.

Lo cierto es que en las últimas horas, Aquino compartió una particular conversación con su hija que derivó en una conclusión final que algunos seguidores tomaron como una indirecta para El Polaco.

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A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró una conversación vía WhatsApp con su hija donde la niña le dice: "Papá me retiró porque vamos a hacernos las uñas", le avisaba con un divertido sticker. A lo que ella le respondió: "No sé a quién retar, si a vos o a papá".

Sin embargo, lo más curioso llegó cuando Valeria agregó al pie de esa captura: "En esta familia soy la villana", lanzó junto a varios emojis de caras sonriendo, una frase final que despertó todo tipo de interpretaciones sobre su relación con el padre de su hija y la dinámica familiar que mantienen.

valeria aquino chat con su hija y palito para el polaco

Cabe recordar que Aquino mantiene diferencias con Barby Silenzi, actual pareja del cantante de cumbia, con quien años atrás se dispararon declaraciones cruzadas.

En otro posteo, Valeria Aquino compartió su alegría por poder compartir otro viaje con su pequeña hija, afianzando los momentos que comparten juntas.

"La mejor plata que puedo invertir en esta vida es la que invierto en viajar con Almita. Cada viaje compartido, cada reencuentro que construimos juntas, cada experiencia que vivimos, vale todo el esfuerzo que hago para ella. Te amo", comentó emocionada la modelo.

valeria aquino emocion viaje con su hija

El Polaco mandó al frente a Karina La Princesita en la mesa de Mirtha

Ante una pregunta directa de Mirtha Legrand en su programa, El Polaco reveló sin querer una información desconocida de Karina La Princesita, madre de su hija Sol.

La conductora le preguntó por su vida al cantante, donde recordó cómo fue su infancia y la relación con el padre. “Él era muy frío conmigo, nunca me dijo ‘te amo’. Yo trato de hacer las cosas al revés: a mis hijas les digo te amo todo el tiempo”, reconoció.

Mirtha le preguntó después directamente por Karina La Princesita y ahí El Polaco se despachó con un dato sorpresivo. “¿Qué es de la vida de la Princesita?”, indagó.

A lo que El Polaco comentó entre risas: "Bien, está cantando y está de novia, la pase bien Kari. Se lo merece, es una genia total".

Cabe recordar que hace unos meses surgió el rumor de que la cantante tropical estaría iniciando una relación con el rugbier Mateo Carreras, integrante de Los Pumas y que juega en el exterior, aunque por el momento no hubo anuncio público.

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