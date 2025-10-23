¿Cómo quedaría la Cámara de Diputados después de las elecciones de octubre?

Esa situación dejaría a La Libertad Avanza con un número cómodo para sostener vetos o evitar un juicio político.

A los 82 de La Libertad Avanza y 14 del PRO (algunos se sumarán al bloque oficialista después del 10 de diciembre) se agrega la incertidumbre de cómo jugarán los diputados de Provincias Unidas que quedarán 28, y serán cruciales para la negociación parlamentaria.

En caso de que a La Libertad Avanza le vaya muy bien en la elección, el escenario tampoco será sustancialmente mejor en Diputados. En este gráfico se puede ver cómo están hoy los bloques y cuál sería el mejor cuadro para el Gobierno.

Para hacer estos números se tomaron en cuenta las proyecciones de encuestas y tendencias provinciales de cada uno de los distritos y se proyecto con el sistema D'Hont de reparto de escaños parlamentarios.

Para el escenario medio, en los casos en que las encuestas tenían muchas diferencias, se estableció un promedio y siempre intentando achicar las diferencias.

Para el escenario máximo para el Gobierno, se tomaron los mejores resultados posibles.

Es importante recordar que en muchas provincias solo se renuevan dos o tres diputados, y por el sistema proporcional no hay mucha variabilidad en la cantidad de bancas en función de los porcentajes.