Los estudiantes informaron que durante la noche del viernes permanecían tomados las escuelas Lengüitas, Avellaneda, Pascual Guglianone, Lorca, Esnaola, Belgrano, Yrurtia, Moreno, Padilla, Walsh y la escuela 3 Mariano Moreno del barrio de Almagro.

La comunidad educativa de la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, ubicada en Crisólogo Larralde 5085, realizó además un abrazo simbólico al edificio, al tiempo que estudiantes del Colegio Nacional 17 Primera Junta, ubicado en Rivadavia 5161, realizaron un corte de tránsito sobre esa avenida.

Zoe Varela, estudiante de la escuela de teatro "Niní Marshall", aseguró que las tomas "llegaron después de numerosos pedidos de diálogo y de que las autoridades se negasen siempre a construir una mesa para trabajar sobre las grandes falencias en las condiciones edilicias, en las viandas y en todo si sistema educativo".

"No podemos cursar en edificios en los que no hay agua o en los que se caen los techos, hace cuatros meses se cayó una pared en la escuela 8 del distrito escolar 10 y de casualidad no terminó en tragedia", explicó.

Las agrupaciones estudiantiles, durante una conferencia de prensa, anunciaron que se movilizarán junto al gremio Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que esa jornada realizará un paro docente en la Ciudad en reclamo de mejoras salariales.

escuela-tomada.webp Toma de escuelas: el Gobierno de la Ciudad denunció a los padres de los alumnos que avalan la medida de fuerza (Foto: Telma).

Ayer, el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, señaló en la conferencia de prensa que será "inflexible con los que mantengan las tomas" y agregó que "no hay diálogo ante la extorsión".

"Hay algunas escuelas de la Ciudad que están siendo tomadas por grupos muy chicos de estudiantes, en muchos casos apoyados por adultos irresponsables que al día de hoy le están sacando el derecho a estudiar a casi 5.000 alumnos", sostuvo Rodríguez Larreta.

Por su parte, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, se refirió al envío de patrulleros a las escuelas tomadas e indicó que "no fue en enviada por ninguno de los miembros del Poder Ejecutivo".