América TV fue reconocida en los Martín Fierro Latino Miami 2025

América TV fue protagonista de la noche: Mauro Szeta ganó el premio a Labor periodística y Secretos Verdaderos se consagró con el Martín Fierro Latino a Mejor Producción Integral e Intrusos obtuvo el galardón a Programa de Espectáculos en Televisión.

Martín Fierro Latino Miami 2025: América TV se convirtió en el canal argentino más nominado

La Argentina logró más de 40 nominaciones en los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025. Estos galardones distinguen a lo más destacado de la televisión, la radio y el streaming en toda Latinoamérica.

Dentro de las categorías televisivas, América TV se convirtió en uno de los canales más reconocidos, al obtener 10 nominaciones en distintos apartados:

Actualidad e interés general:

• Desayuno Americano

• LAM

Mejor presentadora:

• Pamela David

Labor periodística:

• Mauro Szeta

Magazine:

• A la Tarde

• DDM

Cultural y educativo:

• Argentina de película

Producción integral:

• Secretos verdaderos

Programa de espectáculos en televisión:

• SQP, Sálvese quien pueda

• Intrusos