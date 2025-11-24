A24.com

LOS GALARDONADOS

América TV fue reconocida en los Martín Fierro Latino Miami 2025

El Martín Fierro Latino Miami 2025 celebró una nueva edición con una gala conducida por Ronen Suarc.

24 nov 2025, 01:05
luis ventura
luis ventura

Este domingo se llevó a cabo una nueva edición del Martín Fierro Latino Miami 2025, la celebración que reúne a las figuras más destacadas de la televisión, la radio y las plataformas digitales de nuestra región.

La conducción de la gala estuvo a cargo de Ronen Suarc, quien guió la ceremonia con dinamismo, en una velada que volvió a poner en primer plano el talento latinoamericano.

Desde su primera edición en 2023, estos premios marcaron el inicio de una nueva etapa para el entretenimiento latino fuera de sus fronteras tradicionales, consolidándose como un espacio de reconocimiento internacional.

Este año la entrega dio un paso decisivo: por primera vez se implementó un sistema de postulaciones abiertas, lo que permitió que producciones, talentos y creadores de toda Latinoamérica y Estados Unidos inscribieran directamente sus contenidos, ampliando así la diversidad y representatividad de la competencia.

América TV fue protagonista de la noche: Mauro Szeta ganó el premio a Labor periodística y Secretos Verdaderos se consagró con el Martín Fierro Latino a Mejor Producción Integral e Intrusos obtuvo el galardón a Programa de Espectáculos en Televisión.

mauro szeta
Dentro de las categorías televisivas, América TV se convirtió en uno de los canales más reconocidos, al obtener 10 nominaciones en distintos apartados:

Actualidad e interés general:

• Desayuno Americano

• LAM

Mejor presentadora:

• Pamela David

Labor periodística:

• Mauro Szeta

Magazine:

• A la Tarde

• DDM

Cultural y educativo:

• Argentina de película

Producción integral:

• Secretos verdaderos

Programa de espectáculos en televisión:

• SQP, Sálvese quien pueda

• Intrusos

premios Martín Fierro Latino

     

 

