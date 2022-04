Crece la presión contra Martín Guzmán y ahora otro funcionario de Alberto Fernández está en la mira

“Me parece que Martín Guzmán cumplió una etapa, lo digo a título personal, no quiero comprometer a los otros legisladores, me parce que hace falta una mirada sobre el modelo económico distinto, sino va a ser difícil”, cuestionó la exfuncionaria y señaló directamente al mandatario nacional cuando aseguró que es "el que tiene las atribuciones de nombrar y sostener su equipo”.