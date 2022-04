“Lo que quiero hacer es agradecerle a Juanchi y, a través de él, al Presidente porque esto no se hubiera podido hacer sin la ayuda del gobierno nacional”, dijo como gesto hacia el albertismo.

Embed

¿Qué dijo "Juanchi" Zabaleta?

En tanto, el titular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad destacó el apoyo de "Juanchi" (Zabaleta) al Servicio Alimentario Escolar tradicional y el programa MESA, el cual cuenta con una inversión anual de $111.000 millones, pero lanzó: "La verdadera política de desarrollo social se hace en el Ministerio de Economía, se hace con las medidas económicas sobre todo a nivel nacional".

"No pedimos mucho", subrayó en un claro mensaje al ministro de Economía, Martín Guzmán. Larroque protagonizó hace algunas semanas una fuerte crítica a la gestión de Fernández cuando planteó que el Presidente llegó a la coalición oficialista por Cristina Kirchner y le reclamó que tenía que llamar a una "mesa de diálogo" para resolver las internas.

WhatsApp Image 2022-04-25 at 6.51.12 PM.jpeg

En ese marco, añadió: "No negamos el conflicto y sabemos que cuando por la vía del diálogo, el acuerdo y el consenso no se encuentran resultados porque hay cuatro vivos jugando a las escondidas, sabemos bien dónde nos tenemos que parar y es al lado del pueblo".

Por su parte, Zabaleta aseguró que "los problemas que no se reconocen no se pueden solucionar", admitió las cifras de pobreza y remarcó: "No vamos a titubear nunca en hacer lo que haya que hacer en materia de política".

El programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) consta de un sistema de viandas y bolsones de comida a entregarse en escuelas. Insumirá una inversión de 16 mil millones de pesos por parte del Ejecutivo más una erogación mensual de 5 mil millones de pesos de parte de la administración de Kicillof.