Algo de eso dejó entrever el nuevo capítulo de la interna oficialista esta semana, en medio de las nuevas presiones de La Cámpora contra el plan económico del ministro Martín Guzmán y la avanzada de Máximo Kirchner para "institucionalizar el Frente de Todos" de la provincia de Buenos Aires, como primer paso para reclamar a Alberto Fernández que como presidente del PJ nacional, convoque a la coalición a nivel nacional para "debatir las decisiones" del Gobierno.

"Alberto no va a hacer nada en la interna del Frente de Todos, está concentrado con los ministros en fortalecer la gestión, tampoco va a opinar, ni hacer nada ante las críticas", señalan a A24.com fuentes que suelen dialogar a diario con el Presidente.

En el entorno presidencial señalan que la convocatoria de Máximo Kirchner y Kicillof a institucionalizar el Frente de Todos bonaerense es algo normal: que se trata de la provincia de Buenos Aires, algo en lo que el Gobierno nacional no tiene injerencia ni preocupación, y que está bien que lo hagan, dicen.

Pero esquivan un eventual reclamo de rearmar la coalición a nivel nacional, con nuevas reglas de juego, como insinuó el martes uno de los dirigentes de La Cámpora, más cercanos a Máximo y a Cristina Kirchner, Andrés "Cuervo" Larroque, en lo que el presidente rechaza como un gobierno colegiado.

Alberto Fernández muestra su propia campaña

Alberto Fernández en Moreno anunció obras públicas viales y se sacó fotos con obreros de la construcción..jpeg

Alberto Fernández insiste en su postura expresada en un acto el pasado 22 de marzo, cuando al referirse a las internas dentro de la coalición de Gobierno admitió que "la unidad (para llegar al gobierno en 2019) era una condición necesaria, pero insuficiente. Además de estar unidos, tenemos que proyectar un país que se parezca porque la unidad no es mágica, pero era una condición necesaria", expresó.

"Es evidente que no tenemos miradas parecidas en algunas cosas. También es evidente que cuando me propusieron que me hiciera cargo de esto yo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañen. Yo respeto eso, pero no podemos darnos el lujo de, por la causa que sea, desunirnos. De mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad", había dicho en aquella oportunidad.

Pero advirtió: "de cómo funciona un Gobierno: no existe la presidencia colegiada. Yo puedo escuchar a todos, pero las decisiones las tomo yo". Y señaló: "En febrero de 2018 dije que con Cristina no alcanzaba y sin ella no se podía; y todos lo entendieron... yo sigo creyendo lo mismo: aquí nadie está de más".

Ahora, el Presidente amaga con avanzar con un armado político propio y en ese marco, retomó apoyado por intendentes del PJ históricos, sus recorridas por el conurbano desde hace dos semanas y planea retomar las visitas a distintas provincias mezclando actos y anuncios de gestión con actos políticos de los PJ locales.

La semana pasada visitó José C Paz con el intendente del PJ Mario Ishii y lanzó un mensaje de campaña de cara al 2023: "Un carajo estamos perdidos", enfatizó en respuesta a las críticas k, después se mostró en recorridas por otros distritos del conurbano como Moreno y este miércoles en Florencio Varela. Todas mezclando actos de gestión con recorridas y actos políticos de cercanía con la gente, como lo llaman en la Casa Rosada.

Pero no quiere ser él presidente quien rompa el equilibrio de poder acordado para la conformación del gabinete cuando el FdT ganó las elecciones presidenciales de 2019.

Alberto Fernández participó el sábado de un congreso del Movimiento EVita, junto a disigentes sociales y funcionarios como Emilio Pérsico..jfif

Alberto Fernández decidió consolidar su alianza con movimientos sociales enfrentados en la interna con La Cámpora, entre los que sobresalen el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, que tienen su influencia con funcionarios dentro del Ministerio de Desarrollo Social que comanda el ex intendente Juanchi Zabaleta y la jefatura de Gabinete de Juan Manzur y preparan una manifestación de apoyo al Gobierno para este domingo 1° de mayo a las 14.

Alberto Fernández también apuesta al apoyo de empresarios de la UIA, a PYMES -este jueves se mostrará con pequeños empresarios en un congreso del sector en Parque Norte- y apela a la alianza con gremios de los "gordos" enrolados en la CGT, donde el kirchnerismo intenta también entrar en las discusiones con aliados como la UOM y camioneros de Pablo Moyano.

Reclamo de intendentes y gobernadores para que Alberto Fernández y Cristina Kirchner resuelvan las diferencias

intendentes-peronistas-frentedetodos.png Los intendentes peronistas de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires se en el partido de La Matanza y elaboraron un documento para reafirmar la unidad del Frente de Todos (Foto: NA).

El reclamo de gobernadores e intendentes para que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se junten y arreglen todo, para terminar con la incertidumbre política que está afectando la economía. Pero la famosa reunión todavía no llega y ambos siguen sin hablarse, sino a través de emisarios.

Los intendentes del PJ bonaerense se reunieron la semana pasada con Cristina y después con Alberto, les pidieron a ambos que resuelvan la cuestión política para terminar con la incertidumbre que está afectando la economía. deriva en especulaciones con precios y el dólar, por la desconfianza de quién toma las decisiones en el Gobierno.

Algo parecido señalan los gobernadores del PJ que acompañaron al ministro del Interior y dirigente camporista, Eduardo "Wado" De Pedro en su gira internacional por Israel.

image.png

Pero tras la fallida tregua ahora están en duda la continuidad de actos conjuntos de gestión entre Nacion y Kicillof, después de que ambos sectores, kirchnerismo y albertismo se cruzaran acusaciones de promover "emboscadas" con críticas mutuas.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1519050368226762754 Hoy recibimos a la generala de cuatro estrellas Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia. Nos acompañó el embajador de ese país en Argentina, Marc Stanley. pic.twitter.com/t1vrDOhuUz — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 26, 2022

Mientras tanto, Cristina también empezó su propia campaña, y muestra su gestión desde el Senado. Juntos en el Frente de Todos, pero cada uno por su lado.