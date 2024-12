Cristina asumió en el PJ y apuntó contra Javier Milei: "Desconocimiento, infantilismo y cholulismo"

Sobre el discurso de Milei por el aniversario de Gobierno

"Ayer escuchaba al presidente hablar de los salarios en dólares, lo que gana hoy un jubilado, ¿se olvida lo que está la canasta básica hoy en dólares? ¿Con 100 dólares en Argentina compro las mismas cosas que en Chile, Paraguay o Estados Unidos? Está visto que no, porque todos los argentinos que tienen dólares se van a comprar a países limítrofes o compran por Amazon", señaló Cristina Kirchner durante su discurso de asunción.

Y advirtió que "esto trae consecuencias macroeconómicas, socioeconómicas y políticas. Estos modelos nunca son neutros".

Por otra parte, destacó que "el blanqueo fue un éxito, mucho mas que el de (Mauricio) Macri. Hay que decir cómo son las cosas". Aunque apuntó contra el Gobierno por el cepo cambiario: "La gran falacia de los libertarios es que no dejan de pisar el dólar porque se sabe que si se mueve el tipo de cambio, le impacta en la inflación".

Al cumplirse un año del gobierno de Javier Milei, analizó: "Un candidato que propuso dolarización, motosierra contra la casta... difiero con los que dicen que la motosierra no fue contra la casta. Hay una aceptación de la sociedad a una suerte de ejercicio de ajuste violento sobre aquellos sectores en tanto y en cuanto no me toquen a mí".

Y consideró que "hoy no es el gobierno de la dolarización, al contrario. Lo que está viviendo Argentina es más viejo que el sol, es la cuarta experiencia de valorización financiera del país: no hay modelo productivo en Argentina". Y se refirió al discurso que dio el Presidente en cadena nacional: "Desconectado de la realidad, repetitivo".

Sobre la relación de Milei con Estados Unidos

Cristina Kirchner también se refirió al anuncio del Presidente sobre el acuerdo de libre comercio con EEUU: "¿Nadie le avisa este señor que somos competencia con Estados Unidos, no complementarios? Hay un desconocimiento y al mismo tiempo un infantilismo y cholulismo".

Y agregó: "Está fascinado con Elon Musk porque tiene X pero (Musk) tiene proyecto industrial, todo lo que él reniega".

Sobre la detención del senador Edgardo Kueider

La titular del PJ también se refirió a la sesión que se llevará a cabo el jueves en el Senado para tratar la expulsión de Edgardo Kueider. "Este gobierno logró la aprobación de la Ley Bases, dentro de eso el RIGI, un remate de nuestros bienes naturales".

"Este senador fue clave en la aprobación de la Ley Bases: en la comsión, porque sin su firma no tenían despacho ni los 2/3 para ser tratados, y en el recinto, votando y generando el empate para que desempate la Vicepresidenta (Victoria Villarruel)", detalló.

Y lo vinculó con la detención de Kueider en Paraguay por intentar cruzar la frontera con dólares sin declarar: "No hay antecedentes en nuestra historia de un legislador preso en Paraguay detenido en comisión in fraganti".

"Las leyes en contra del pueblo y los intereses de la nación. Nunca van a encontrar un hecho de estos cuando se tratan leyes y propuestas de gobiernos populares, nacionales y democráticos, esto siempre pasa en gobiernos de corte neoliberal de despojo", señaló.

Críticas al interior del peronismo, la CGT y los empresarios

En otra parte de su discurso, la ex presidenta también hizo una crítica al acuerdo al que llegó el gobierno de Alberto Fernández -del cual ella era vicepresidenta- con el FMI para pagar la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri: "Jamás deberíamos haber aceptado las condiciones del Fondo porque fue fatal para nuestro Gobierno".

Por otra parte, al recordar una tapa del diario Clarín de 2015, cuando ella era presidenta, notó que la CGT había convocado un paro contra el impuesto a las Ganancias y expresó: "La CGT paraba en esa época", en referencia a la ausencia de medidas de la central obrera durante los últimos meses.

Cristina también apuntó contra los "empresarios que se nuclean en las grandes centrales desde las cuales dictan cátedra y se oponen a los modelos que plantea el peronismo pero no han sido capaces de plantear un modelo productivo alternativo que permita acumular a la Nación".

"No han tenido la responsabilidad, al contrario. Después de cada ciclo de gobierno popular y democrático se embanderan de nuevo con políticas de neoliberalismo en ciclos de depredación y apropiación, estamos ahí", agregó.

Propuestas de Cristina para el PJ

Como nueva titular del Partido Justicialista, planteó que "hay cinco tareas fundamentales". "El partido debe formar, debemos abocarnos a la formación de cuadros técnicos y políticos. Informar, planificar, divulgar y organizar", enumeró.

Y afirmó que "vamos a presentar en marzo una propuesta de trabajo porque necesitamos formar e informar a la sociedad. Parte de las cosas que nos pasan son de un profundo desconocimiento de los mecanismos y en detrimento de las grandes mayorías".

Además, cuestionó a "los dirigentes del partido" que "los veo convertidos en militantes electorales" y pidió "volver a ser militantes políticos".

"Formo parte de una generación que se formó como militante porque no había elecciones. Nadie militaba para estar en una lista sino por un proyecto de país. Hay que volver a recuperar el rol de militantes. No puede ser que todo se reduzca a una pelea de carácter electoral", espetó.

En esa línea, llamó a "debatir esta Argentina que va a ser compleja y muy difícil, por eso nos tiene que comprometer más para cambiar las cosas y generar un modelo que incorpore a las grandes mayorías".

"Esto ya lo vivimos, cada vez dura menos porque el endeudamiento es más grande y las necesidades también. Este hombre no entiende el mundo que viene, está como en un cumpleaños. No nos merecemos ésto los argentinos. Tenemos que trabajar para merecernos algo mejor", finalizó.