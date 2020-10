"Cristina no se puede hacer la distraída": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó la carta que emitió Cristina Kirchner donde insta a un acuerdo social, al tiempo que advirtió que "Cristina no se puede hacer la distraída", ya que a "Alberto lo eligió ella".

"Cristina, en su carta de ayer, dijo: 'Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él'. El mensaje es 'dejen de acusarme de ser la dueña del títere, de ser la Presidenta en las sombras. El que gobierna, decide y maneja al país es él'. Para algunos es un operativo despegue, para otros son las formas que encuentra Cristina cuando se cansa de no ser escuchada".

"El problema es que ella no se puede hacer la distraída porque, si bien es cierto que el Poder Ejecutivo es la Argentina es unipersonal, a Alberto lo eligió ella. Cristina suele no hacerse cargo de los errores de sus propias decisiones y madurar políticamente también es saber hacerse cargo de los errores tácticos y estratégicos".

"Con el mayor de los respetos, todos sabemos que Alberto Fernández nunca hubiera llegado a ser Presidente sino fuera por Cristina Fernández, que lo ungió, promovió y le prestó sus votos. Ella se encargó de lotear el Gabinete con segundas líneas de La Cámpora para controlar a los ministros de Alberto y hacerse el distraído en el peor momento no es de buena persona, no responde a un estadista, sino a un oportunista del poder".

"Ella también habló de funcionarios y funcionarias que no funcionan, porque considera que este es un Gabinete 'mediocre' que no está a la altura de la crisis económica y social que se viene. Si fuera por ella, el Jefe de Gabinete sería Aníbal Fernández porque cree que Santiago Cafiero todavía no tiene la suficiente envergadura política para hacerse cargo de este momento del país".

"El Gobierno no puede controlar las 3 cosas más importantes que generan gobernabilidad en Argentina: el dólar, la calle y el virus. ¿Cuál es la salida para Cristina? Hacer un gran acuerdo nacional con la oposición, las empresas, los medios y los sindicatos. ¿La misma persona que fustigó al Presidente por recibir al capital concentrado es la que ahora le pide un gran acuerdo nacional con el poder económico? Desconcertante".

"Finalmente, se muestra enojada por el relato del Presidente títere. El mismo Alberto Fernández sabía lo que podía pasar si Cristina elegía un candidato a dedo, por lo tanto no es un relato mediático. La pelota ahora está del lado de Alberto, el acuerdo nacional que propone la vicepresidenta se impone no porque sea su deseo, sino porque el país, así como está, va a camino a la desintegración".