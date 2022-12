Cristina Kirchner busca sumar apoyo de la región mientras en el PJ se abre la carrera por la sucesión presidencial

voluntad-popular-y-democracia_BANNER.jpeg

"Con presencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, habrá mesas de debates encabezadas por la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz; y los expresidentes Evo Morales (Bolivia), Pepe Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España), y Ernesto Samper (Colombia)", anuncia la página oficial del Grupo de Puebla, un espacio de dirigentes políticos que incluye también al presidente electo de Brasil, Lula Da Silva y Rafael Correa, exmandatario de Ecuador, condenado y exiliado tras denunciar persecución judicial, igual que Cristina.

Aunque evitaron confirmarlo, desde el kirchnerismo preparan en total hermetismo una manifestación en apoyo de la vicepresidenta para ese día por la tarde frente al CCK.

Tras la condena, ese sector concentra sus primeros pasos en la defensa institucional de la vicepresidenta a través de la difusión de una ola de apoyos de las distintas vertientes del peronismo: el PJ nacional, el PJ bonaerense, la CGT, la liga de gobernadores del PJ, embajadores, presidentes progresistas de la región, como los ya mencionados Lula Da Silva o Rafael Correa.

Esta defensa también conlleva denunciar un ataque a la democracia y a las instituciones y deslegitimar a los jueces que la condenaron con contradenuncias de corrupción y dádivas por el viaje a la estancia del empresario británico Joe Lewis, en Lago Escondido.

El kirchnerismo en el Congreso no tardó en poner en marcha la maquinaria para reclamar contra la Corte Suprema e impulsar ante el Consejo de la Magistratura el juicio político contra los jueces involucrados en el escándalo del viaje a Lago Escondido.

Liga de Gobernadores.jpg Axel Kicillof, en primera fila de la imagen que muestra a la liga de gobernadores del PJ (Foto: archivo).

El lunes, además de la cumbre del grupo de Puebla, habrá otra cumbre, la de gobernadores del PJ, que se sumaron al apoyo irrestricto a la vicepresidenta y se reunirán en el CFI para definir los próximos pasos a seguir.

La pelea por las candidaturas 2023 ante el “renunciamiento” de Cristina

Cristina_Kirchner.jpg Cristina Kirchner ya anticipó que no será candidata a ningún cargo en 2023 (Foto: archivo).

Con el renunciamiento de Cristina Kirchner a ser candidata en 2023, se abre la carrera dentro del oficialismo por la sucesión presidencial.

Aunque en el entorno de Alberto Fernández no ocultan la intención del presidente de competir en las PASO por la reelección, desde el ala dura del cristinismo, Andrés Larroque ya salió a bajarlo.

Un alto dirigente, muy cercano al Presidente, reveló a A24.com la incertidumbre que se vive en la Casa Rosada, en el Congreso y en el Instituto Patria.

"Está todo sucediendo ahora", admiten para explicar el grado de ebullición en que Cristina Kirchner dejó al peronismo tras anunciar imprevistamente que se baja de cualquier candidatura.

"Argentina y el peronismo, tuvieron dos grandes renunciamientos históricos: primero Eva Perón y ahora Cristina", recitó la legisladora porteña Mara Brawer, en conferencia de prensa desde el Congreso, como parte de la estrategia oficial. Allí empezó a sonar fuerte la histórica frase utilizada por el peronismo durante el largo exilio de Perón entre los golpes militares de 1955 y su regreso en 1973: "Cámpora presidente; Perón al poder".

La fórmula: Massa o Wado presidente, Cristina conducción

Larroque dejó en claro este miércoles en un reportaje a Radio La Red que el renunciamiento de Cristina no es una estrategia en el marco de un operativo clamor, sino que ella fue contundente: dijo que no será candidata a nada. De todos modos, tampoco quiere que Alberto Fernández se postule a la reelección.

El dirigente de La Cámpora confirmó que tras su descargo, Cristina se reunió con la mesa chica del Frente de Todos en Ensenada, La Plata, para bajar línea de la estrategia política judicial que viene. Como hizo Perón, dijo que les pidió que "tomen el bastón de mariscal y salgan a militar y háganse cargo de la defensa del peronismo".

Cristina y Máximo Kirchner se reunieron con intendentes del PJ, dirigentes de La Cámpora y del peronismo bonaerense incluido el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis después del acto en La Plata..jfif Cristina Kirchner, junto a un grupo de intendentes y funcionarios del PJ bonaerense (Foto: archivo).

Entre otros estuvieron presentes Máximo Kirchner, Larroque, Wado de Pedro, Axel Kicillof, e intendentes como Mario Secco o Jorge Ferraresi.

Máximo Kirchner (líder de La Cámpora) y la propia Cristina están pensando en reeditar una fórmula con un candidato propio (Wado de Pedro o Massa) con Cristina como conductora, tal como lo intentó hacer con Alberto Fernández hasta que el Presidente buscó independizarse y provocó un corte en la relación

La decisión de Cristina y el rol de Alberto Fernández

En la misma línea, el propio Alberto Fernández evitó hablar de su eventual candidatura y aseguró que está concentrado en terminar su mandato a horas de que se cumplan 3 años de mandato, el próximo 10 de diciembre.

En un reportaje con el diario norteamericano Financial Times, horas más tarde, dijo no estar "pensando en la reelección. Con todos los problemas que tiene la Argentina, estoy pensando en cómo resolver esos problemas. Quisiera terminar el mandato habiendo sembrado la Argentina de oportunidades. Más allá de si yo tengo posibilidades o no, estoy absolutamente metido en los problemas de la gestión, no estoy preocupado por la política electoral", respondió Alberto Fernández sobre su eventual reelección.

Sin embargo, desde el albertismo, un alto funcionario muy cercano al presidente, admitió a A24.com que si no es Cristina Kirchner la candidata a presidenta en 2023, "las postulaciones del Frente de Todos deberán definirse en una competencia interna, en las PASO".

Los operadores del albertismo imaginan a Alberto Fernández compitiendo en una interna con un candidato del kirchnerismo, entre los que mencionan a Wado de Pedro, el preferido de Cristina en la Casa Rosada. Otros mencionan al ministro de Economía, Sergio Massa, si finalmente logra bajar la inflación en marzo, como lo prometió, al 3 %.

Pero fuentes cercanas a Massa descartaron esa posibilidad. Consultados por A24.com, desde el entorno del ministro de Economía, insistieron en que Sergio "está concentrado en la gestión de la Economía y no piensa en ser candidato".

De momento, no hay definiciones fuertes sobre la discusión electoral dentro del Frente de Todos. Así como una mañana de mayo dio a conocer la fórmula presidencial del Frente de Todos para las elecciones del 2019, nuevamente gran parte de la dirigencia peronista se enteró en vivo por redes sociales y los medios de comunicación que la vicepresidenta había tomado la decisión de evitar cualquier candidatura para 2023.