Cristina Kirchner: ¿cómo fue su última entrevista en la televisión argentina?

El mano a mano se dio en un marco coloquial, en el que tanto Fernández de Kirchner como Rozín acordaron "tutearse" de antemano. Tras la presentación de la nota, el periodista se acercó a la mesa y se sentó frente a ella, con un desayuno de por medio.

Ese día, el 17 de octubre de 2017, la Cámara Federal había ordenado la detención del entonces diputado nacional y exfuncionario kirchnerista Julio De Vido, por presuntas irregularidades con el manejo de fondos públicos en obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Ese fue el primer tema de conversación.

"Es el Día de la Lealtad hoy, y Comodoro Py trabaja a destajo. Es parte del cronograma electoral. Pero la campaña electoral empezó el lunes pasado, cuando Claudio Bonadio me citó a indagatoria por el memorándum de entendimiento con Irán", respondió la vicepresidenta.

"Es más que evidente que hay un cronograma judicial que va acoplado con el político", agregó.

La emoción de Cristina Kirchner con Gerardo Rozín

Uno de los momentos que más se destacó de esa entrevista sucedió cuando él le preguntó, a modo de cierre, "cómo te imaginás en 5 años" y Fernández de Kirchner se emocionó al responder.

Embed

"¿Cómo me imagino en 5 años? No sé, vos sabés que desde que pasó lo de Néstor (Kirchner) dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él y mirá...", contestóla expresidenta con la voz quebrada y los ojos llorosos.

"Así que no sé, no sé qué pasa dentro de cinco años. Si se acaba el mundo, qué se yo, con tantos locos sueltos... no sé, no tengo comprada la vida, aprendí eso", añadió ella.

"¡No me patees abajo de la mesa, che!"

Otra perlita de aquel día se dio cuando Cristina Kirchner hablaba sobre los índices de inseguridad en la provincia de Buenos Aires cuando de repente Gerardo Rozín le pidió "perdón" y ella se inclinó hacia atrás y en broma le dijo: "No me patees abajo de la mesa, che!".

En ese momento se escucharon risas y aplausos en el estudio, mientras el periodista le explicó que había intentado cruzarse de piernas. La vicepresidenta, en tono irónico, agregó: "¡A que a Mariu Vidal no la patea mañana!".