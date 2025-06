Cristina Kirchner a la militancia: "Pueden encerrarme a mí pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino"

Sobre la Justicia afirmó que "ya respondieron y la respuesta es yo aquí presa, en San José 1111. Sin siquiera poder salir al balcón". Y lanzó: "Menos mal que no tengo macetas con plantas porque no podría salir a regarlas al balcón". "¿Y saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden", acusó.

2025-06-18T161500Z_1182395029_RC245FAA9N7X_RTRMADP_3_ARGENTINA-POLITICS-KIRCHNER.JPG "Vamos a volver", auguró la expresidenta en un mensaje para los militantes. (Foto:) REUTERS/Martin Cossarini

Además, cuestionó al "andamiaje judicial" que confirmó su prisión y llamó a la militancia: "Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas que con la que la construimos, sin violencia pero con coraje, sin miedo pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesamos".

"Con amor, lo vamos a hacer con mucho amor", precisó sobre los modos en que llevar adelante esa "construcción". Y exhortó: "Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Desde donde me toque estar, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar con ustedes".

Después por medio de una comunicación telefónica, Fernández de Kirchner envió un "abrazo muy grande" a la Plaza que, dijo, le recordó la plaza del 9 de diciembre de 2015 cuando terminó su mandato presidencial.

"Junten codo con codo, fuerza con fuerza, brazo con brazo, porque tenemos razón. La razón nuestra es la razón de los pueblos que se niega a ser arrasado y una patria que se niega a ser colonia. Siempre tirando para adelante. Los quiero mucho, fuerza argentinos, fuerza compatriotas", completó en el cierre del acto donde sonaron los temas de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota "Todo preso es político" y del Indio Solari "Pintura de guerra".