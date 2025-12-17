El irónico mensaje de Cristina Kirchner contra Javier Milei por el rumbo de la economía: "¡Flota! ¡Flota!"

En ese sentido, recordó que en 2023 el entonces candidato libertario impulsaba la dolarización como solución de fondo para la economía argentina. “Ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario”, escribió.

Luego, señaló que en 2024 el discurso mutó hacia una “dolarización endógena por competencia de monedas”, con la expectativa de que los dólares “salieran de los colchones” y desplazaran al peso. Ya en 2025, agregó, el eje pasó a ser un esquema de dólar entre bandas con crawling peg.

tuit cfk

Sin embargo, Cristina Kirchner cuestionó que este año el Banco Central haya anunciado un nuevo esquema para 2026: el denominado “dólar indexado”, ajustado por el índice de precios al consumidor.

Según señaló, la medida fue presentada por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, a quien vinculó con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Para la exmandataria, esta sucesión de anuncios demuestra la falta de un rumbo claro en materia monetaria y cambiaria.

Sobre este último punto, Cristina Kirchner subrayó que, por primera vez desde 2003, la IED registra saldo negativo. Según detalló, desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, la inversión extranjera directa acumuló un rojo de 1.327 millones de dólares. Como ejemplo, mencionó la salida de Petronas, la empresa que había desembarcado en el país en 2014 para invertir en Vaca Muerta y que era una pieza clave del proyecto de GNL en Bahía Blanca.

Cristina contra el enfoque monetarista del Gobierno

En otro tramo de su mensaje, la expresidenta cuestionó el enfoque monetarista del Gobierno y consideró que, aunque Milei sostiene en el discurso que “la inflación es siempre un fenómeno monetario”, en los hechos quedó en evidencia que el dólar sigue siendo una variable central.

“Una cosa es hablar en la tele y otra sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”, lanzó.

Finalmente, Cristina Kirchner comparó la situación actual con sus gestiones al frente del Ejecutivo y destacó los niveles de inversión extranjera registrados durante sus dos mandatos. Según indicó, entre 2007 y 2011 la IED tuvo un saldo positivo de 16.213 millones de dólares, mientras que entre 2011 y 2015 alcanzó los 13.487 millones.

“Y pensar que nos decían que ahuyentábamos las inversiones”, concluyó, con una crítica directa a sectores de la oposición, consultoras económicas y medios de comunicación.