Los mensajes de apoyo a Christian Petersen que conmueven en este momento tan delicado de salud

Por su parte, Dolli Irigoyen y los demás compañeros también publicaron la misma imagen en sus respectivas cuentas de Instagram para expresar su sentimiento compartido.

Mensajes a Christian Petersen

Qué dijo Facundo Arana de Christian Petersen

En medio de la preocupación por la salud de Christian Petersen, quien permanece internado tras sufrir una grave descompensación durante una expedición en el volcán Lanín, Facundo Arana aportó su mirada experta sobre el alpinismo y los peligros que implica enfrentarse a la alta montaña.

El actor, con una extensa experiencia en desafíos extremos, se convirtió con los años en una referencia autorizada cuando se habla de este tipo de prácticas. Su vínculo con la montaña no es teórico: en 2012, durante su primer intento por alcanzar la cima del Everest, vivió una situación límite cuando un edema pulmonar obligó a evacuarlo de urgencia en helicóptero. Aquella experiencia, que marcó un antes y un después, le dejó una enseñanza clave sobre la importancia de la preparación integral.

Lejos de abandonar el sueño, Arana regresó en 2016 con una preparación exhaustiva. Tras semanas de entrenamiento, aclimatación y planificación rigurosa, logró completar la expedición luego de 45 días en condiciones extremas, alcanzando los 8.848 metros junto a un equipo argentino, en una hazaña atravesada por el esfuerzo físico y la fortaleza mental.

Si bien aclaró que cada montaña presenta desafíos propios, el actor encontró similitudes con lo ocurrido en el Lanín y decidió compartir su experiencia en A la Tarde (América TV), aportando contexto y reflexión sobre el caso de Petersen.

“Al hacer la comparación con el Lanín, no deja de ser accesible, pero es súper duro, porque cuando arrancas, de movida tenés 5 horas de trekking fuerte hasta el refugio, descansas un rato y a las 2 de la mañana salís en una travesía de 12 horas hasta la cumbre. Entonces se hace mucho, pero mucho esfuerzo. Uno romantiza al Lalín, y no deja de ser alta montaña”, explicó al equipo.

Consultado específicamente sobre el chef, Arana fue contundente respecto a su preparación: “Conociéndolo a Petersen, además porque ya lo conocen, es un tipo súper duro, de la aventura, entonces no tengo ninguna duda de que sabía lo que iba a hacer, y estaba en un estado físico general bueno”.

Finalmente, remarcó la existencia de controles y protocolos en el área protegida: “El Parque Lanín tiene protocolos de acción, de regulaciones, tiene prevención y gestión de riesgos. Todo un protocolo que en la prevención incluye quién está queriendo hacer esa aventura. Si alguien que no está preparado lo quiere hacer, el parque lo va a saber”.