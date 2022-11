Cristina Kirchner le pidió al Gobierno "desplegar miles de gendarmes" en el conurbano y Aníbal Fernández le respondió

Cristina, ayer, también basó su solicitud en el Operativo Centinela, aplicado durante su mandato.

“La gente lo pedía porque tenía más confianza. No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo: desplegar miles de gendarmes en el conurbano en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué”, completo.

La respuesta de Aníbal Fernández a Cristina Kirchner

"Ella dice que la fuerzas se conducen solas y no coincido. No me meto con las provinciales ni la de Ciudad, pero en las cuatro federales que me tocan, las decisiones las toma un civil que soy yo y la ejecutan los profesionales que son los policías. No tenemos esta visión de dar ventajas o no cumplir con lo que hay que cumplir", aseguró.

"Además, cada 25 días hablamos con el intendente y con el responsable de Seguridad de La Matanza y estamos desarrollando un esquema de cuadrículas en ese lugar. Lo mismo con Lomas de Zamora, Quilmes y San Martín, que son los lugares más complicados", resaltó.

Finalmente, Aníbal Fernández consideró que "todos los días hay algo para cambiar o mejorar" y sostuvo que no existe "la sociedad sin delito" pero señaló que eso no significa que "se permitan cosas que antes no se permitían".

"Hace 10 días detuvimos, con colaboración de la policía uruguaya y peruana, al narco más buscado de Argentina desde hace cinco años. Lo encontramos nosotros. Si te ponés las pilas, lo podés hacer", completó.