Cristina Kirchner instala la mística del regreso y juega con el misterio de su candidatura

Por otro lado, la idea es mantener por varios meses la ambigüedad y el misterio de su posible lanzamiento presidencial. Cuando la militancia le cantó “Cristina Presidenta”, ella respondió con una máxima de Perón: “Todo a su tiempo y armoniosamente”. Pronunció palabras para interpretar que será candidata y otras que no.

La mística del retorno la anticipó Larroque por Twitter

larroque.webp Andrés 'Cuervo' Larroque aseguró que "la gente pide que vuelva Cristina" y hundió más a Alberto Fernández (Foto: Telam).

El “vamos a volver” de la jefa del Instituto Patria, fue anticipado en Twitter por el ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Andrés Larroque. “Luche y vuelve”, escribió, durante la siesta el vocero extraoficial de Cristina Kirchner.

La frase evoca las pintadas de Montoneros durante los años 70 para preparar el retorno de Perón, cuyos 50 años se cumplieron ayer. El equipo de marketing del Instituto Patria lo complementó con un eslogan más moderno: “La Fuerza de la Esperanza”. Busca volver a enamorar a los furiosos por la inflación, la inseguridad y los bajos salarios.

Cristina Kirchner volvió a reclamarles sin nombrarlos al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Sergio Massa, una “mejor redistribución del ingreso” y les recordó que -en noviembre de 2020 en el mismo estadio Diego Armando Maradona- había dicho que era "necesario alinear los salarios, los precios y las tarifas para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos”.

"No lo decía -aseguró- por terquedad o capricho”, sino, dijo, por haber "dedicado la vida" a ser presidenta y para “que las cosas se hagan mejor”. Pero aclaró: “No es por hacer reproches a nadie”. Y allí exclamó una esperanza: “Podemos volver a hacer una gran Argentina, porque una vez lo hicimos”.

Entre las críticas y el "diálogo democrático"

17-11-2022_vicepresidenta_debe_haber_un_acuerdo.jpg El discurso de Cristina Kirchner en La Plata (Foto: Télam)

Luego de la pelea con la Corte Suprema por el Consejo de la Magistratura, de enfrentarse con la oposición parlamentaría, de atacar a Juntos por el Cambio, a los libertarios, al propio Presidente, al ministro de Seguridad, a los jueces “eternos”, y a las fuerzas de seguridad, Cristina Kirchner convocó a un pacto democrático y a un diálogo político para no continuar con los “agravios y las estigmatizaciones”.

Pero profundizó sus críticas al “Partido Judicial” y lo comparó con el “Partido Militar” que según ella nació con el golpe a Hipólito Yrigoyen de 1930, sin advertir quizás que en aquella asonada liderada por el teniente general José Feliz Uriburu acompañaba en primera fila el capitán Juan Domingo Peron, el ayer homenajeado.

Por otra parte, ese “Partido Judicial” que denunció está focalizado en la Corte Suprema, compuesta por tres jueces peronistas, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, nombrados en el kirchnerismo, y uno neutral.

Operativo desgaste a Alberto Fernández por su cansancio y su salud

17-11-2022_la_vicepresidenta_cristina_fernandez_de.jpg

Según señalaron fuentes oficiales a A24.com, el “operativo clamor” seguirá con una creciente instalación del cansancio y los problemas de salud de Alberto Fernández, gastritis mediante, y una mayor centralidad de la vicepresidenta en la ambigüedad, el misterio y la incertidumbre. Paralelamente, se buscará que el Presidente deponga su reelección, negocie espacios de poder para 2023 y mientras dure la transición haga el trabajo sucio de la depuración judicial para el regreso de algún gobierno cristinista.

Si no es Cristina Kirchner, el próximo presidente deberá ser bendecido de ella. Siempre está latente la fórmula Sergio Massa-Wado De Pedro. Alberto Fernández y Massa no pudieron disfrutar del folclore K de La Plata porque se encontraban en vuelo desde Madrid, al igual que Perón en 1972. No pudieron llegar a tiempo porque eligieron descansar en la embajada por 24 horas luego de una agotadora Cumbre del G-20 en Bali.

“La idea no era hacer un lanzamiento presidencial, sino mantener la ambigüedad y la incertidumbre. De ‘Cristina presidente’ hablará la militancia y no ella”, señaló a A24.com una fuente de La Cámpora. “Ella no se va a lanzar un año antes, lo va a decidir en el momento menos pensado”, señaló otro. El “luche y vuelve” de Larroque es parte del clamor.

El "Partido Judicial" fallará contra del Gobierno y en favor de la Ciudad

Corte Suprema 22.jpg La migrante boliviana señaló que ella era el único sostén de sus 4 hijos, todos menores de edad. (Foto: Télam)

El ataque de Cristina Krichner al “partido judicial” también esconde otro pleito. En breve, la Corte fallará 4 votos a cero en favor de la Ciudad de Buenos Aires por los 2,1% puntos del PBI de la coparticipación que la Nación le quitó en 2020. De ese modo, le reconocerá a la Ciudad una gran parte de los 250.000 millones de pesos que ese porcentaje representa en 2022 y de los 280.000 millones que valdrá en 2023.

“El fallo será antes de fin de año y podría ser una derrota para el Gobierno nacional”, señaló una fuente de la Corte a A24.com. De todos modos, jueces y funcionarios siempre están a tiro de una negociación, que el Gobierno intenta.

Mensaje a Aníbal Fernández y al electorado de centro peronista

Cristina Acto 2.jpg

La vicepresidenta también expresó su enojo con Aníbal Fernández y con el Presidente. Recordó que cuando era presidenta, llevó a la Gendarmería al conurbano. “No sé por qué no podemos tener gendarmes en el conurbano en lugar de la Patagonia”, dijo. En rigor, en el sur se ocupan del conflicto mapuche, en el cual ella defiende a estos últimos.

“El orden ayuda, pero el orden real es que el padre y la madre vayan a trabajar y los chicos vayan al colegio y a la noche coman todos juntos en su casa y no en comedores escolares”, dijo Cristina Kirchner en una crítica al Presidente.

“No hay orden que garantice más seguridad que eso. No es el gatillo fácil ni el palo, es el trajo bien remunerado”, exclamó en un reclamo de lo que Alberto Fernández no logra, según ella. La referencia a la inseguridad fue un gesto al electorado de centro del conurbano, muchos peronistas, que según los focus groups están hartos de los asesinatos.

El ataque a la oposición por reivindicar los años 90

También Cristina Kirchner embistió contra Juntos por el Cambio y contra los libertarios de Javier Milei cuando atacó a los gobiernos de los años 90 que, según ella, hoy reivindican los principales partidos de la oposición. “Dicen que son el cambio y acá el único cambio somos nosotros”, aseguró.

No se privó tampoco de atacar a la oposición por el atentado de hace dos meses y medio. “El 1° de septiembre se quebró el pacto democrático”, dijo. También acusó a Gerardo Milman, del PRO, y lo vinculó con el ataque, pese a que la justicia investiga por falso testimonio al testigo que lo denunció.

Culpó a los “jueces puestos a dedo” de ser “eternos" y "una rémora monárquica”, los acusó de los femicidios, y además dijo que “no es bueno que decidan sobre políticas económicas”. Pero curiosamente, la vicepresidenta convocó luego a todos los sectores un diálogo democrático.

Si no acuerdan con ella, el futuro será difícil para todos, dijo

“Es necesario acordar políticas porque las elecciones se pueden ganar, pero los condicionamientos son tan profundos que va a requerir que todos los argentinos, o la mayor parte, tiremos juntos para el mismo lado. Si no, nuestro país será difícil para cualquiera”, advirtió. “Se van a quedar, sin nafta si no hacen un acuerdo democrático”, amenazó.

Puso su gestión de 2007-2015 como ejemplo de prosperidad. “Podían llegar a fin de mes, ahorrar y vacacionar”, dijo. Mostró gráficos que señalaban el mayor nivel de salarios. Y afirmó: “Dicen que fue malo ese gobierno... ese gobierno fue malo para los angurrientos”. Por eso, intentó instalar la esperanza de que va a volver, aunque no sabe si como candidata o como jefa política de un nuevo candidato.